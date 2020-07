Depois da Fórmula 1, o MotoGP também estará a caminho de Portimão já em 2020

Com o cancelamento das provas dos Estados Unidos, Malásia, Tailândia e Argentina, o Mundial de MotoGP deverá ter o calendário revisto. E esse calendário, de acordo com o portal motorsport.com e com a Sport TV, vai passar por Portugal.

Portimão deverá receber a última prova do Mundial de 2020, a 22 de novembro. Depois da Fórmula 1, o Autódromo Internacional do Algarve terá assim mais um grande evento internacional – Portimão já era circuito de reserva do Mundial.

Portugal terá assim a oportunidade de ver Miguel Oliveira a correr no seu país. A Dorna, entidade que organiza o Mundial de motociclismo, deverá confirmar Portimão no calendário no dia 10 de agosto.

Trata-se assim do regresso do Mundial a Portugal. Entre 2000 e 2012, o Estoril recebeu o principal campeonato do motociclismo de velocidade.