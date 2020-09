Miguel Oliveira faz o 2.º melhor resultado de sempre no MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou na quinta posição o Grande Prémio da Emília Romana e Riviera de Rimini, em Itália, sétima prova da temporada de MotoGP, depois de ter partido da 15.ª posição.

Esta é a segunda melhor classificação de sempre do português, depois da vitória no GP Estíria, num grande prémio em que correu com queixas no ombro direito, depois de duas quedas nos treinos livres.

O piloto português terminou a 7,368 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que se tornou no sexto piloto diferente a vencer esta época.

Numa prova marcada por muitas quedas, os espanhóis Joan Mir (Suzuki) e Pol Espargaró (KTM) foram segundo e terceiro, respetivamente. O espanhol da KTM beneficiou de uma penalização de três segundos a Fabio Quartararo já nos momentos finais da prova para subir ao pódio.

No Mundial de pilotos, tudo muito próximo: Andrea Dovizioso (Ducati) é líder, com 84 pontos, apenas mais um que Fabio Quartararo e Maverick Viñales, que têm 83. Miguel Oliveira subiu duas posições e é 8.º, com 59 pontos.