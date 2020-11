Miguel Oliveira: "Estou muito feliz e entusiasmado por estar em casa. Podem esperar um grande espetáculo"

É, obviamente, uma corrida especial para Miguel Oliveira. "Estou muito feliz e entusiasmado por estar em casa, depois de sete anos sem um Grande Prémio de MotoGP em Portugal", disse o piloto da KTM, na conferência de imprensa de antevisão da corrida, que está marcada para domingo, às 14h (SportTV).

"Ter a oportunidade de ter um Grande Prémio em casa, mesmo nesta época diferente, é ótimo, especialmente porque é a última corrida, onde acho que todos estão mais relaxados e podemos aproveitar", explicou Miguel Oliveira, 10º do campeonato (com 100 pontos) que foi conquistado na semana passada pelo piloto espanhol Joan Mir, da Suzuki..

"Os fãs podem esperar um grande espetáculo, porque esta pista é muito diferente do que vemos no resto do mundo", elogiou, referindo-se ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, que também já acolheu este ano a Fórmula 1.

"Espero ter uma boa performance para os fãs terem uma razão extra para gostarem do espetáculo", concluiu.

O Grande Prémio de Portugal, que vai encerrar a temporada do Mundial de MotoGP, começa sexta-feira, com a primeira sessão de treinos a estar marcada para as 10h10. A qualificação, no sábado, começará às 14h10.