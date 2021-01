Oficial: MotoGP regressa a Portugal a 18 de abril

O Campeonato do Mundo de MotoGP está de regresso a Portugal. A Dorna confirmou esta sexta-feira que Portimão estará no calendário oficial, numa prova que se irá realizar a 18 de abril.

Com o adiamento dos GP Argentina e GP Estados Unidos, devido à situação pandémica, o Autódromo Internacional do Algarve, que já estava na calha para entrar no calendário, passa a ser a terceira prova do ano e a primeira prova europeia. O Mundial vai arrancar tal como esperado no Qatar, mas agora não com uma, mas sim duas provas, o GP Qatar e o GP Doha.

Segue-se então Portugal, que repete assim a presença no Mundial de motociclismo de velocidade, depois de em 2020 ter sido a prova de encerramento da época, na qual Miguel Oliveira brilhou, com uma vitória na categoria máxima, liderando a prova do início ao fim. Em 2020, Portugal também acabaria por entrar no calendário devido às inúmeras mudanças necessárias devido à pandemia.

Quanto aos GP Argentina e GP Estados Unidos estão, para já, sem data, mas a Dorna espera poder realizá-los "no final de 2021".

Esta é a segunda confirmação de provas internacionais para o Autódromo Internacional do Algarve em poucas horas, depois do Mundial de resistência anunciar que terá o seu tiro de partida precisamente em Portimão e também em abril, depois do adiamento da prova de Sebring, nos Estados Unidos.

Está ainda em cima da mesa o regresso da Fórmula 1 a Portugal, tal como na época passada, numa prova que se disputaria em maio. Algo que estará dependente da evolução pandémica no nosso país.