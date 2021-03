MotoGP. Miguel Oliveira parte do 15.º lugar para o GP Qatar

O português Miguel Oliveira qualificou-se no 15.º posto para o GP Qatar, prova inaugural do Mundial de MotoGP, ao não conseguir passar do Q1 em Losail.

Num circuito tradicionalmente complicado para as motos da KTM, o português acabou por ser, ainda assim, o mais forte entre os pilotos da marca austríaca, à frente do colega de equipa Brad Binder e dos dois pilotos da Tech3.

Na frente para o primeiro GP do ano vai partir do italiano Francesco Bagnaia, que este ano subiu à equipa oficial da Ducati e que conseguiu no Qatar a sua primeira pole position na categoria rainha. Ao seu lado na primeira linha estarão os dois pilotos oficiais da Yamaha, Fabio Quartararo e Mavericks Viñales.

Bom resultado também para o veterano Valentino Rossi, este ano na equipa satélite da Yamaha, ao arrancar um excelente 4.º lugar na qualificação.

O GP Qatar terá o seu início às 18h de Lisboa (Sport TV2).