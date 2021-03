MotoGP. Miguel Oliveira 13.º na primeira corrida do ano

O português Miguel Oliveira terminou o GP Qatar, a primeira prova do Mundial de MotoGP de 2021, no 13.º lugar, numa corrida ganha pelo espanhol Mavericks Viñales, numa das Yamaha oficiais.

Num circuito tradicionalmente complicado para as KTM, Miguel Oliveira conseguiu ainda assim pontuar e melhorar o 15.º lugar com que arrancou da grelha, sendo também o melhor piloto da marca austríaca, numa prova em que chegou a rodar em 10.º lugar.

Na frente, a luta foi entre as Yamaha e as Ducati, com uma aparição extra da Suzuki do campeão em título Joan Mir. Francesco Bagnaia (Ducati) dominou a primeira parte da corrida, saído da pole position, mas a oito voltas do fim o espanhol Viñales assumiu a liderança para não mais a deixar.

O francês Johann Zarco, na Ducati satélite da Pramac, foi 2.º e Bagnaia 3.º, pódio garantido depois de Joan Mir perder duas posições na última curva, depois de ter por momentos roubado o 2.º lugar a Zarco.

Na próxima semana há novamente corrida no Qatar, no GP Doha, com o Mundial a viajar depois para Portugal, com Portimão a receber a 3.ª prova do ano a 18 de abril.