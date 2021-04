MotoGP. É oficial, Marc Márquez está de volta. Catalão passa derradeiro teste médico e tem luz verde para o GP Portugal

Desde meados de março autorizado pelos médicos que o acompanharam a voltar à competição, faltava no entanto a confirmação oficial dos clínicos do Mundial de motociclismo para Marc Márquez poder estar à partida do GP Portugal deste fim de semana. E foi ao final da manhã desta quinta-feira que o catalão seis vezes campeão mundial de MotoGP recebeu luz verde para estar no prova portuguesa, pelo que finalmente se pode dizer que Marc Márquez está de volta.

O MotoGP e a equipa de Márquez, a Repsol Honda, confirmaram que o piloto de 28 anos passou o teste médico já no Autódromo Internacional do Algarve, onde este fim de semana se vai correr o terceiro grande prémio do ano, depois de duas corridas no Qatar.

Passaram nove meses desde o acidente na pista de Jerez que afastou o espanhol da temporada de 2020 e do início da época de 2021. Pelo meio foi operado três vezes, a última das quais em dezembro último, onde fez um enxerto ósseo no úmero do braço direito. O tempo de recuperação foi estimado em seis meses, mas Márquez conseguiu voltar antes e deverá mesmo estar à partida do GP Portugal, que volta a Portimão depois de ter fechado a temporada de 2020.

Quem também passou a revisão médica foi Jack Miller, piloto da Ducati oficial, que estava em dúvida depois de ser operado a um braço depois do GP Doha, há duas semanas.