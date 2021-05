Miguel Oliveira cai mas ainda consegue igualar melhor qualificação do ano

Miguel Oliveira vai partir de 10.º para o GP França, numa qualificação dominada pela Yamaha, que terá Fabio Quartararo e Maverick Viñales nas duas primeiras posições da grelha. Jack Miller (Ducati) completa a primeira linha.

O português da KTM ainda andou pelos lugares cimeiros da Q2, numa qualificação realizada em condições complicadas, devido à chuva que caiu minutos antes do início, mas acabou por cair na fase final da sessão, ficando assim sem oportunidade para melhorar o seu tempo.

Ainda assim, Miguel Oliveira iguala a melhor qualificação do ano, conseguida no GP Portugal, em Portimão. Na corrida de domingo, vai tentar melhorar o 11.º lugar do GP Espanha, que é até agora o seu melhor desempenho do ano.

O líder do Mundial, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi apenas 16.º na qualificação, ficando-se pela Q1, tal como as duas Suzuki de Joan Mir e Alex Rins.

O GP França de MotoGP, em Le Mans, começa às 13h, hora de Lisboa.