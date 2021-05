Morreu Jason Dupasquier, piloto suíço de Moto3. Tinha 19 anos

O anúncio foi feito na página do Twitter da MotoGP. O piloto suíço de ascendência portuguesa Jason Dupasquier, de 19 anos, morreu, não resistindo a ferimentos graves causados por um acidente no sábado na qualificação do Grande Prémio de Itália de Moto3.

"É com profunda tristeza que informamos a perda de Jason Dupasquier. Em nome de toda a família MotoGP, enviamos o nosso amor à sua equipa, família e entes queridos. Sentiremos a tua falta, Jason. Conduz em paz", lê-se na página da organização.

O piloto, que foi atingido por uma das motas após queda, foi submetido a uma cirurgia torácica no hospital Carregi, de Florença durante a noite devido a uma lesão vascular.

Jason Dupasquier sofreu um acidente na qualificação, que envolveu também o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba, tendo sido assistido durante mais de 30 minutos na pista do circuito de Mugello, antes de ser transportado de helicóptero para o hospital.