Moto GP: Miguel Oliveira vence o Grande Prémio da Catalunha. "Provavelmente uma das melhores corridas da minha carreira"

O piloto português Miguel Oliveira venceu este domingo o Grande Prémio da Catalunha na categoria Moto GP, a categoria rainha do mundial de motociclismo.

Esta foi a primeira vitória do ano e a terceira da carreira para o piloto nacional.

Embora tenha partido do quarto lugar na grelha de partida, Miguel Oliveira rapidamente subiu para segundo e depois para primeiro. A sua liderança ainda foi ameaçada por Quartararo, que chegou a liderar por pouco tempo, antes de Oliveira assumir a liderança que não mais largaria.

Na prova anterior do Mundial, em Itália, Miguel Oliveira tinha conseguido um segundo lugar, precisamente atrás do francês Quartararo, no que tinha sido a sua melhor classificação numa prova este ano. Até este domingo.

Atrás de Miguel Oliveira ficou, em segundo lugar, o francês Joan Zarco. Em terceiro ficou Jack Miller.

Nas primeiras declarações após a vitória, Miguel Oliveira disse ter feito "provavelmente uma das melhores corridas da carreira".

Com esta vitória, Miguel Oliveira, piloto oficial da KTM, sobe ao sétimo lugar da classificação do mundial.