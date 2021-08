Fim de uma era no MotoGP: Valentino Rossi anuncia o fim da carreira

Quando a conferência de imprensa foi convocada, na manhã desta quinta-feira, todos sabiam que Valentino Rossi estava pronto para cumprir com a sua palavra: anunciar a decisão em relação ao seu futuro no final da pausa de verão do Moto GP.

Na Áustria, onde, no próximo fim de semana, vai participar no Grande Prémio da Estíria, que recebeu também a sua estreia em 1996, o piloto sentou-se na frente dos jornalistas para anunciar o final da sua carreira.

Il Dottore, como é conhecido, põe fim a um percurso de 25 anos, onde venceu sete títulos mundiais da premier class e 115 corridas. O piloto italiano é detentor do recorde de vitórias (89) e marcou presença no pódio 235 vezes.

Rossi conquistou outros três títulos mundiais (em 500cc, 250cc e 125cc), que fazem dele um piloto nove vezes campeão do mundo.

Mirco Lazzari

“Decidi parar no final da temporada, por isso, infelizmente, esta será a última completa que terei como piloto de MotoGP. É difícil. É um momento muito triste porque é difícil saber que no próximo ano não vou correr com uma mota”, anunciou o piloto, em conferência de imprensa.

Rossi mostrou-se ciente de que a sua vida está prestes a mudar, mas não esconde o quanto desfrutou da experiência até aqui.

“Mas de qualquer modo, foi ótimo. Gostei muito. Foi uma longa viagem. Muito, muito divertida. 25/26 anos no campeonato do mundo é ótimo”, garantiu.

O piloto perdeu a sua vaga na Yamaha para Fabio Quartararo, em 2021, e continuou a sua carreira ao serviço da Petronas SRT. Ainda assim, a época atual não tem sido fácil. O italiano conseguiu apenas 19 pontos nas nove corridas realizadas.

A modalidade perde uma das suas lendas como piloto, mas esta não é a última página que Rossi escreve no motociclismo. O italiano vai continuar envolvido no universo Moto GP, uma vez que é dono de uma das equipas: VR46 Ducati.