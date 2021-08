GP Áustria. Binder lançou os dados e ganhou. Miguel Oliveira caiu antes da corrida animar

Haverá sempre um GP Áustria até às quatro voltas finais e um GP Áustria depois disso. No arranque, o tempo estava instável, as gotas de água iam pintalgando as motos e o asfalto, mas grande parte dos pilotos da grelha optou continuar com os pneus slicks, próprios para piso seco, durante quase toda a corrida.

Os problemas começaram quando nas 10 voltas finais a chuva tornou-se mais intensa no Red Bull Ring. Miguel Oliveira foi uma das vítimas, ao cair a seis voltas do final quando rodava em 9.º, naquela que é a segunda desistência consecutiva do português. E duas voltas depois chegava a decisão que mudaria o rumo da corrida. Marc Márquez (Honda) liderava com um longo pelotão de favoritos na sua roda quando optou por parar para trocar para uma moto com pneus intermédios.

Quase todos o seguiram, menos Brad Binder. O sul-africano, colega de equipa de Oliveira na KTM, arriscou e seguiu com os slicks. Colocou-se na frente da corrida e durante quatro voltas conduziu a sua moto como se numa pista de gelo estivesse, evitando quase de forma milagrosa uma queda. Lá atrás, grande parte dos pilotos que pararam e trocaram para pneus intermédios vinham agora numa recuperação furiosa, com Pecco Bagnaia (Ducati) a destacar-se entre todos depois de Márquez cair já depois da troca de moto.

O italiano foi galgando posições atrás de posições, ultrapassando todos os pilotos que decidiram não trocar de moto, mas não foi a tempo de apanhar Binder, o primeiro a cruzar a linha naquela que é a sua segunda vitória na categoria máxima. O espanhol Jorge Martin (Ducati), outro dos que recuperou posições após parar, fechou o pódio.

Apesar de ter terminado apenas em 7.º, o francês Fabio Quartararo (Yamaha) mantém a liderança do Mundial, com 181 pontos, mas agora seguido de perto por Bagnaia., que tem 134. Miguel Oliveira é 8.º, com 85. Já Binder saltou para o 6.º lugar, com 98.