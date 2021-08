Miguel Oliveira discreto em Silverstone, numa prova com um registo histórico

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou na 16.ª posição o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, a 12.ª prova da temporada, que foi ganha pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha).

O piloto de Almada, que partiu do 20.º lugar da grelha, concluiu as 20 voltas a 22,022 segundos de Fábio Quartararo, que bateu o espanhol Alex Rins (Suzuki) por 2,663 segundos, e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) por 4,105 segundos.

Espargaró garantiu o primeiro pódio para a Aprilia no MotoGP, numa prova que teve seis construtores nas seis primeiras posições, algo que não acontecia desde 1972

Com estes resultados, Fábio Quartararo alargou a vantagem no Mundial, com 206 pontos, enquanto Miguel Oliveira não somou pontos nesta prova.