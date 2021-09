Miguel Oliveira termina o GP de São Marino no 20.º lugar

Miguel Oliveira já tinha reconhecido, depois da qualificação para o Grande Prémio de São Marino, que ele e a sua mota estavam "muito lentos". E a corrida confirmou essa ideia, visto que, após partir do 21.º lugar, o piloto português da KTM foi 20.º e penúltimo classificado no GP de São Marino.

Na 14.ª prova do Mundial, o triunfo foi para o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, que assim obteve a sua segunda vitória consecutiva. O segundo lugar foi para o francês Fabio Quartaro (Yamaha), a 0,364 segundos do vencedor, e o terceiro para o italiano Enea Bastianini (Ducati), a 4,425 segundos de Bagnaia. Oliveira concluiu as 27 voltas a 37,202 segundos do italiano.

Com estes resultados, Fabio Quartararo mantém o comando do Mundial, com 234 pontos, mais 48 do que Bagnaia. Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição, com 87 pontos.

A próxima corrida disputar-se-á no dia 3 de outubro, nos Estados Unidos da América. Recorde-se que a 7 de novembro o Mundial visitará o Algarve, na penúltima prova do calendário.