MotoGP: Marc Márquez caiu e vai falhar o GP do Algarve

Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo de Moto GP, não estará presente no Grande Prémio do Algarve, que se realizará entre os próximos dias 5 e 7 de novembro. Foi a própria Repsol Honda, equipa do espanhol, a comunicar que este não disputaria a prova.

Márquez teve, no passado fim de semana, uma queda durante um treino. De acordo com o anunciado pela Repsol Honda, "sofreu uma leve concussão cerebral". "Após uns dias de descanso em casa e verificar que o piloto continuava com mal-estar", lê-se no comunicado, "foi decidido, por precaução, que Márquez não dispute o Grande Prémio do Algarve em Portimão".

Campeão mundial de Moto GP em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, Marquéz tem tido recentemente problemas físicos, os quais o têm impedido de discutir o título. Ainda assim, o espanhol venceu as duas últimas corridas do calendário, o GP Emilia Romagna e o GP das Américas.

Recorde-se que o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida do Mundial, após tê-lo feito em abril, então com triunfo de Fabio Quartararo, piloto que, entretanto, já se sagrou campeão da edição de 2021 do campeonato. Será a penúltima prova do calendário deste ano e terá a adeptos nas bancadas, algo que não aconteceu nas duas últimas vezes que o MotoGP esteve no Algarve.