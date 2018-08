Mourinho está triste e ninguém sabe porquê

Ninguém sabe ao certo o que se passa com José Mourinho. Podem ser coisas da idade, coisas lá dele, coisas dele com outros ou de outros contra ele, como podem apenas ser coisas da nossa cabeça, porque já o vimos em melhor estado. “Parece-me triste.” Maniche não o reconhece no banco do Manchester United.

Diz que falta ali algo, talvez “alegria” ou assim, por não estar a dominar as circunstâncias como tanto gosta, do topo à base, do mercado de transferências ao plantel, ao “homem da relva”. Era assim no FC Porto, quando os dois coincidiram nos melhores anos, entre 2002 e 2004.

Nas épocas seguintes, Mourinho continuou a vencer com estilo, inquestionavelmente um génio na abordagem emocional e tática, até se transformar numa caricatura de si próprio com os seus mind games e as suas desculpas. Agora, está enredado num novelo do qual dificilmente conseguirá libertar-se. “É provável que haja manobras de bastidores. Sabes tão bem como eu que as notícias nos jornais não aparecem por acaso”, diz-me Maniche.

Nas últimas semanas não têm sido poucas — e vão todas no mesmo sentido. Mourinho queixa-se publicamente dos jogadores, entre os quais Pogba, Valencia e Martial, e da falta de investimento do clube; Pogba, que custou mais de €100 milhões há dois anos, confessa “não estar feliz” e que por isso não pode dar mais dentro de campo; os jornalistas e os comentadores arrasam o mau futebol e a derrota contra o limitado Brighton (2-3); a direção do clube manifesta-se preocupada, embora solidária, e manda fazer saber que procurará burocraticamente encontrar as melhores soluções; analisam-se as terceiras épocas de Mourinho no passado e encontram-se pontos comuns que anunciam um falhanço espetacular.

E, entretanto, Zinedine Zidane assoma à porta à espera que Mourinho caia proverbialmente da cadeira. Na bola tudo depende das vitórias e “se não ganhar ao Tottenham [segunda-feira] é possível que ele próprio peça a demissão”, argumenta Maniche.

É preciso fazer contas

Quando Mourinho se queixa da falta de investimento, fá-lo cinicamente, pois ao longo da sua carreira já meteu a mão em mais de mil milhões e meio de euros. Só o Manchester United pagou €432 milhões nestes dois anos com ele; o Manchester City, no mesmo período, investiu €559 milhões, mas não são 100 milhões que fazem a diferença de 19 pontos da época passada. Por outro lado, foi Mourinho quem escolheu Eric Baily e Lindelöf, duas contratações caras cujo retorno está complicado de se ver. Ou seja, o problema é que Mourinho parece não conseguir chegar aos seus jogadores — a magia do português consistia em transformar para melhor os atletas e não há um caso de sucesso neste United.

“Mas olha que o treino dele continua a ser incrível. Estagiei com ele no Chelsea na sua segunda passagem lá (2013 e 2015), e o Mourinho era o mesmo com os jogadores e com o staff.” Terá mudado o contexto e o tempo. “Esta nova geração é pouco humilde. O Mourinho precisa que os jogadores deem a vida por ele.” É óbvio que Pogba devia estar a render mais, mas depois há “os agentes”, a publicidade, as marcas, a “personalidade dos futebolistas” e a relação com os media.

Andrea Butti, antigo team manager do Inter de Milão de Mourinho, também não tem uma resposta. “Ele não precisa de um ou dois jogadores para entrar na cabeça dos outros. Não estou dentro do assunto Pogba, mas acho que estão a exagerar... É normal haver problemas dentro de um plantel e eu acho que a única diferença no Mourinho são os cabelos brancos”, brinca o italiano.

É difícil encontrar alguém que tenha algo de realmente mau a dizer sobre Mou, provavelmente porque não há uma razão específica para isso. Ibrahimovic tem um feitio daqueles, mas não perde uma oportunidade para agradecer a Mourinho; Marco Materazzi e Francesco Toldo escusaram-se a fazer comentários para este artigo por amizade ao português.

É, por outro lado, difícil aceitar a teoria da terceira época, porque se Mourinho é exigente, outros também o são — e inoportunos também. “Tenho antigos colegas que me contaram que o Guardiola lhes liga às duas ou três da manhã a perguntar: ‘Olha, e que tal se eu te pusesse a jogar aqui?’”

Resta o estilo, a hipótese mais credível à quebra de José Mourinho.

Houve um momento em que ele revolucionou o futebol com a pressão alta e o meio-campo em losango e as tiradas inesperadas na sala de imprensa; hoje, Mou é um reacionário de argumentação previsível e as suas equipas existem primeiro para anular os pontos fortes dos adversários e só depois para impor os seus, invariavelmente o poder físico e o jogo direto. “Ele sempre disse que só se ganha com bola”, diz Maniche, mas em 2017-18 o United foi a sexta equipa com mais posse: 53,9%, mais 2% que o Southampton e 13% a menos do que o City. É possível que Mourinho se tenha transformado num iconoclasta obcecado.