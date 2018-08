“Mourinho não é apenas inteligente, é extremamente inteligente e eu podia escrever um livro com o que aprendi com ele”

Como descreveria a relação entre Mourinho e os jogadores?

‘Simbiose’ é a palavra perfeita. Grande simbiose a que o José Mourinho cria à volta dele. Ou seja, ele é um treinador muito exigente, mas ao mesmo tempo muito inteligente. Porque sabe o que pedir em especifico a cada jogador. Não vai pedir para chegar à Lua a todos, mas pede o máximo que cada um pode dar. Pronto, talvez um bocadinho mais do que tu podes dar, para te dar um pequeno estímulo.

Naquele Inter houve uma ligação perfeita entre os adeptos e ele. Qual foi o segredo?

Não posso falar de outras equipas, mas no Inter dele tudo funcionava para que cada coisa ficasse no lugar certo: um treinador excecional, um clube pronto para ser gerido, uma equipa com ganas de o acolher e um ambiente de desejo em relação a ele.

O Andrea era o seu team manager e alter ego. O staff é importante na relação do Mourinho com os jogadores?

José Mourinho precisa de um staff que funciona a 100% e que esteja preparado para perceber as problemáticas especificas do clube onde se trabalha. São precisas três coisas: timing, respeito dos papéis de cada um, e eficácia. Há que enfrentar com os problemas da maneira correta. Entre ele e eu nasceu uma excelente química. Tudo foi mais fácil porque nos entendemos um ao outro, e eu só posso agradecer o que me ensinou. Nem eu esperava que chegasse até aquele ponto. Tudo foi simples.

Se calhar, o Mourinho está a precisar de alguém como o Andrea no United.

Não sei o que estão trabalhando no Manchester United, mas só se jogaram dois jogos esta época. Seria demasiado presunçoso da minha parte dizer que ele sente a minha falta, ou falta de alguém como eu. Ganhámos, juntos, cinco títulos, mas ele já tem quase 30 títulos na sua carreira. Se precisasse de mim, já me teria chamado.

No Inter ele tinha figuras como Materazzi, Zanetti, Cambiasso, e Stankovic, com quem construiu uma relação. Acha que o plantel jovem do United dificulta isto?

O José abraça todo o plantel. Claro, quem tem carisma tem uma relação mais direta com Mourinho. Mas ele é capaz de construir uma ligação excelente com cada um. É óbvio que há sempre desentendimentos, mas isso é normal em todos os plantéis. Mas ele não precisa de 1 ou 2 jogadores em particular para chegar à cabeça dos outros. Ele é direto.

Não parece ser o caso com Pogba.

Eu não estou dentro do assunto, portanto não posso julgar. Mas tenho a certeza que as coisas estão a ser exageradas a partir de fora.

Como é que o Mourinho desafia os seus jogadores?

Tudo gira à volta da vontade de ganhar. O José estimula sempre esse desafio, esse orgulho; ele trabalha muito esse aspeto, sobretudo nos treinos.

Wesley Sneijder contava que uma vez Mourinho o convocou inesperadamente. E que, por isso, ele sentiu-se um soldado disponível para o seu treinador.

Sneijder chegou ao Inter apenas 48 horas antes do dérbi contra o Milan, no dia 30 de agosto, e José escolheu-o para ser titular, sem ter sequer um treino com a equipa. Confiança total. Ganhámos 4-0 e Sneijder foi um dos melhores. É assim que nasce o compromisso.

Pode dar-se o caso de Mourinho exigir demasiado. E é por isso que se fala no desgaste do terceiro ano?

Acho que não. Isso do discurso do terceiro ano é uma casualidade completa. Foram situações diferentes, com fatores diferente. Ele ficou connosco apenas 2 anos, mas no terceiro nós fizemos uma segunda parte de temporada muito positiva. Se tivéssemos tido um treinador tão forte na terceira época, tão exigente como Mourinho, também teríamos ganho o campeonato.

De qualquer forma, esta terceira época no United parece não ter começado nada bem.

Há uma coisa muito importante num clube, algo que José falou e que as pessoas esquecem: “the football heritage”, a herança futebolística. Ele chega a um Manchester United que já há alguns anos nem chegava no pódio da liga. E no primeiro ano conquistou títulos, incluindo a Europa League que era o único que faltava no gabinete do Old Trafford. Segundo ano, grandes expetativas, e acaba em segundo. Desde a época do Ferguson que não havia esta consistência nos resultados. Eu acho que tens de ter em conta a história recente de um clube. Estamos a falar de um clube com tradição de vitórias, mas não é uma tradição recente.

Mourinho queixa-se constantemente no Manchester United: é estratégico?

José não é só inteligente - é extremamente inteligente. Nunca, nada, é dito por acaso. Tudo é consequência de uma reflexão, nada é instinto. Quando as pessoas inteligentes falam, não é só para falar - é para comunicar.

Ele teve queixas públicas sobre o Pogba, e isso é raro, porque normalmente pode falar de situações externas ao seu clube, ou até internas, mas quase nunca se refere a jogadores.

Se ele decidiu falar publicamente do Pogba é porque considerou que o tema tinha que ser tratado publicamente. Se o tema chegou a público, é porque ele já tinha analisado todos os prós e contras.

Vê um Mourinho diferente?

Sim, mas apenas no sentido que tem mais cabelos brancos (risos). Mas as outras coisas não podem-se comparar-se. Há que olhar para quantos fez na época passada com o United, e olha que foram muitos, e tudo isso foi subvalorizado. Ele continua a ser uma pessoa excecional, de coração, que se dá com generosidade. Eu devo-lhe muito, podia escrever um livro sobre as coisas que ele me ensinou, mas não gosto de especular. Quando o meu Empoli foi promovido à Serie A, em maio, ele nessa mesma noite enviou-me uma mensagem de vídeo, dando-me permissão para publicar. As suas palavras eram para chorar, por isso guardei a mensagem para mim.