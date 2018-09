“O clube deixou de ser civilizado, pois Mourinho é amoral. Ganhamos apesar dele, não por causa dele”: a resistência anónima no United

Aparentemente, não é só na Casa Branca que coisas destas acontecem: um homem, ou uma mulher, a escrever anonimamente a um jornal confessando estar a agir contra o seu líder, pois há valores mais altos que se levantam, e por aí fora.

"Muitos dos mais altos signatários da sua administração estão a trabalhar diligentemente para frustrar partes da sua agenda e as suas piores inclinações. Eu sei do que falo. Pois sou um deles".

Explicando: a Eurosport recebeu uma carta de alguém de dentro do Manchester United que alegadamente faz parte de uma espécie de movimento de resistência contra Mourinho. "Acreditamos que o nosso primeiro dever é para com o clube, e o treinador continua a agir de uma forma que mina a saúde da nossa adorada equipa", diz a fonte.

Vamos aos problemas.

"O problema de Mourinho é a sua amoralidade. O que ele tem é uma sede por respeito que ele sente ter conquistado - e uma dedicação a toda a prova. É um treinador que não tem afinidade com as ideias do United: um estilo ofensivo, extremos destemidos e um carisma genuíno. O melhor que ele fez foi invocar esses princípios; o pior que ele fez, atacá-los."

O texto prossegue, alertando para uma forma de estar muito peculiar de Mourinho, que acredita que a "imprensa é o inimigo do povo", e para o impulso incontrolável na hora de contratar. "Ele quis convencer-nos a gastar 80 milhões de libras no Harry Maguire no dia de fecho do mercado. Depois, 35 milhões no Yerry Mina. Depois, 18 milhões no Godín. Basicamente, ele quis qualquer defesa que pudesse agarrar. Coube-me a mim, quer dizer, coube-nos desautorizar o Mourinho".

De acordo com esta fonte, o United tem conquistado alguns troféus, como a Liga Europa e a Taça da Liga, subido as métricas nas redes sociais e assegurado patrocinadores - só que isto acontece "apesar de Mourinho", e não "por causa de Mourinho".

As reuniões

As críticas ao treinador português continuam, sob a forma de revelações inusitadamente descritivas. "As reuniões com ele são caóticas. Repete-se várias vezes, dizendo que conquistou mais títulos da Premier League do que os outros treinadores juntos, e toma decisões destravadas e mal fundamentadas. Como pôr o Ander Herrera numa defesa a três contra o Tottenham."

"Em público e privado, o senhor Mourinho mostra uma preferência por futebolistas autocratas e jogadores altos e fortes, como o Nemaja Matíc e o Fellaini, e mostra pouco apreço por avançados talentosos que sempre estiveram na génese do United". E aqui entra o assunto Anthony Martial. "O Mourinho queixou-se insistentemente sobre a licença de paternidade do Martial. Nós tivemos de ir à volta para conseguir convencer o Martial a renovar o contrato connosco".

Zizou

"Dada a instabilidade", diz a fonte, "correm rumores de que Zidane poderá chegar no próximo verão. Nós iremos fazer tudo para conduzir isto na direção certa - até que o fim chegue". "O Mourinho fez com que o United deixa-se de ser um clube civilizado - aquela tirada sobre o cabelo do Antonio Conte [n.d.r. Mourinho disse que não iria perder cabelo a falar do treinador italiano que, há uns anos, fez um transplante capilar] é inaceitável. Este tribalismo não é o United".

O longo artigo termina assim: "Esta é uma resistência discreta de pessoas que preferem o clube ao treinador".