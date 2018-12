Não, Mourinho não está de saída do Manchester United. "É totalmente falso", garante Jorge Mendes

O empresário de futebol Jorge Mendes disse hoje ser "totalmente falso" que José Mourinho esteja de saída do Manchester United, afirmando que tanto o treinador como o clube estão "muito felizes" com a relação.

"Persistem os rumores acerca do abandono de José Mourinho do Manchester United. É totalmente falso. José Mourinho está muito feliz no clube e o clube está muito feliz com ele", sublinhou o agente, em declarações à agência Lusa.

Cumpridas 15 jornadas, o Manchester United é oitavo, com os mesmos 23 pontos do Everton de Marco Silva e do Bournemouth, respetivamente sexto e sétimo, mas já a 18 pontos do líder Manchester City (41), com tem mais dois pontos do que o Liverpool, segundo.

Apesar de já ter assegurado a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, em grupo com Juventus, Valência e Young Boys, o técnico luso tem sido muito contestado e voltam a surgir notícias quanto à sua saída.

"José Mourinho tem um contrato de longo prazo com o clube e está totalmente comprometido em ajudar a construir um projeto sólido e vencedor para o Manchester United", reforçou Jorge Mendes.

No seu currículo, José Mourinho, 55 anos, foi campeão nacional em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha, tendo sido campeão europeu pelo FC Porto em 2004 e pelo Inter de Milão em 2010.

Pelo Manchester United, pelo qual foi vice-campeão na época passada, venceu a Liga Europa em 2017, ano em que consquistou a Taça da Liga inglesa, tendo ainda assegurado a Supertaça britânica em 2016.