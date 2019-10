Mourinho ao ataque: "Vou tentar arranjar um emprego como o de Solskjaer"

José Mourinho foi um dos comentadores convidados pela Sky Sports para analisar o Manchester United-Liverpool, que acabou empatado (1-1), este sábado.

O ex-treinador do United foi irónico ao qualificar o trabalho de Solskjaer - o seu sucessor no cargo - no clube, dando a entender que a direção tem dado mais apoio ao norueguês. "Eles fizeram boas ações de relações públicas durante a semana, para criar uma atmosfera positiva para o jogo. Vou tentar conseguir um emprego como o de Ole [Gunnar Solskjaer]", gracejou o treinador português.

"Fala constantemente sobre o futuro. É tudo sobre o futuro e sobre os jovens jogadores e está numa grande situação, ele tem um contrato de três anos. Acho que é um ótimo trabalho para se fazer num clube tão grande", afirmou.

O Manchester United até esteve a ganhar frente ao Liverpool, com um golo de Marcus Rashford, aos 36 minutos, mas os visitantes empataram, já aos 85 minutos, por intermédio de Adam Lallana.