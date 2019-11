Ser ou não ser Mourinho

É um treinador que tinha os pés molhados e, algures, pisou gelo seco, ficou colado no tempo e frenou. José, o especial, virou especialmente enfadonho no taticismo anti-adversário, pró-anulador das fortalezas dos outros enquanto enclausura os pontos fortes da sua equipa na própria área, para só os libertar de forma direta, longa e pouco atrevida.

José, o comprador gratuito de arrufos e guerras, com dedo pesado no gatilho fácil que dispara palavras contra quem for, em conferências de imprensa e, infundados ou não os rumores, também no balneário.

José, famosíssimo por ser certeiro a tocar com carisma nos pontos fracos dos jogadores, ficando eles com um fraquinho por ele, virou conflituoso em vez de conciliador à volta da causa.

Há quase um ano, José já não parecia ser José Mourinho. Era a imagem que passava.

O pó de perlimpimpim esvanecera-se, a aura de treinador ganhador por definição, melhorador de jogadores para lá do estado em que os encontrara, colapsara por entre os escombros do Manchester United que o despediu, envolto em polémicas, discussões, derrotas, futebolistas amorfos e um futebol muito pouco Mourinhecível.

Ou, talvez, este fosse o malogrado mundo novo do português.

O treinador fundado no vício metódico em conhecer as entranhas dos próximos adversários, perito em treinar a sua equipa para os anular, desmontando-os com a sua forma de jogar agressiva, pressionante, intensa e virada para a frente, mudou em Manchester. Foram dois anos e meio - sobretudo, na última época e meia - a montar os jogadores na cautela, conservadorismo e pouca diversidade nas tentativas de resolver problemas, em campo.

Antes, no FC Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid, eram as outras equipas a precaverem-se contra o que aí vinha, temerosas do colete de forças com que, invariavelmente, seriam apertadas. Mas, em épocas recentes, os adversários já enchiam o peito de confiança contra o comedimento auto-forçado do treinador reativo e comedido, sombra do modo de agir que lhe deu 25 títulos conquistados com ação vidente, precisa, mandona e quase vidente.

Despedido pela terceira vez na carreira, José Mourinho dedicou-se à televisão. Comentou jogadores, treinadores, jogos e o trabalho de outros, muito aparecendo na Sky Sports e aceitando mais aparições em entrevistas. Confessou a melancolia do desemprego, chorou lágrimas de saudade do trabalho, vendeu-se nas entrelinhas dos desabafos, fez por mudar a imagem do técnico guerrilheiro, conflituoso, dono de cada vez mais contras a contrabalançarem os prós já não tão garantidos quanto isso.

Até o despedimento de Mauricio Pochettino concluir a crónica de uma tragédia anunciada no Tottenham.

Clive Rose/Getty

E, meras horas depois, Mourinho foi para clube onde, em tempos, disse que nunca iria estar. De cujos adeptos já troçara, enquanto adversário. Com um capitão que ele criticara por “se esconder” na final da Liga dos Campeões e jogadores que acusara de terem as ideias noutros sítios. “Têm os olhos postos em planos maiores”, sugeria, há meses, comentando de fora.

O português herda o que, durante cinco anos e meio, o argentino se esforçou por evitar, insistindo com Daniel Levy, presidente do Tottenham, para que vendesse, aos poucos, jogadores mais velhos, com mais anos de casa, propensos ao comodismo dentro de uma forma de jogar pressionante a campo inteiro, vertical nas posses de bola e a exigir movimentos constantes - comprando, em troca, futebolistas com mentes mais jovens, abertas e esfomeadas.

Porque, lendo as crónicas da bolha que rebentou, a exigência radical de Pochettino, dador de poucas folgas e fã de sessões de treino bidiárias, com olhar clínico nos planos de jogo, vivia num treinador mais patrão do que compincha, com tiques de controlador, com métodos eficazes e um estilo de sucesso não medido em troféus: à segunda época lutou pela Premier League, garantiu quatro presenças seguidas na Liga dos Campeões, no último verão, perdeu a final da prova europeia com o Liverpool.

Espremeu todo o sumo possível, os jogadores viram o fundo do copo, viraram esponja que nada absorvia e “já evitavam olhar” Pochettino “nos olhos”. Titulares como Alderweireld, Vertonghen (os dois melhores centrais), Rose (o lateral esquerdo) e Eriksen (o médio com mais ideias nos pés) fartaram-se de ser barrados por um presidente que só os queria vender por exorbitâncias e não renovaram os contratos que acabam esta temporada.

Por justificação própria, “trabalhar com estes jogadores é o que atraiu” o português a treinar o Tottenham, que ignorou a reciclagem implorada por Pochettino e, em Mourinho, tem agora um treinador que clamava, uma e outra vez, ao United, pelo engordar das verbas que lhe deixava gastar em contratações, queixando-se das idas às compras dos rivais.

Ao pegar na caneta, rubricar as folhas e deixar a assinatura no contrato, o treinador ligou-se ao clube por uma espécie de figas feitas, em simultâneo, um contra o outro, para as próximas três épocas e meia.

Mourinho, apologista de investir para ter os jogadores que pretende, cruzou os dedos, esperançado de que haja uma mudança no Tottenham, comprador de ninguém em duas das últimas três janelas de transferências; o 17.º entre 20 clubes da Premier League que menos gastou; que, em setembro, ao refinanciar uma dívida superior a 740 milhões de euros, vinda da construção do novo estádio, teve o presidente a dizer: “Isto não terá influência na maneira como gerimos o clube”.

E o Tottenham, estabilizado há cinco anos e meio por uma forma de jogar e trabalhar, nunca tão próximo de títulos durante tanto tempo, a cheirar o sucesso que jamais teve e a decidir, pelos vistos, consoante essa ilusão, torce, talvez, para que Mourinho seja mais o que já foi - ganhador, melhorador de jogadores, motivador nato de uma equipa e um “grande taticista” - e menos o que lhe é hoje percecionado - um treinador estagnado, previsível e que não arrisca para ter sucesso.

Que o português volte a ser o que era, no fundo.

Tottenham Hotspur FC

Mas, no Tottenham, não trabalhará, por certo, como costumava, porque no processo de análise de adversários, macro e microciclos de treino, exercícios específicos e o restante futebolês que vem com um treinador, virão, também, dois homens, na equipa técnica de cinco, que nunca trabalharam com ele: João Sacramento, proveniente do Lille, será o seu adjunto, e Nuno Santos, que também estava no Lille, será o treinador de guarda-redes.

Silvino Louro separou-se de José Mourinho antes da sua quarta experiência em Inglaterra, depois de André Villas-Boas ter cortado o cordão umbilical em Itália e de Rui Faria o fazer, também, ainda em Manchester. A equipa que trabalha com o português mudou-se, com o tempo, e José Mourinho, pela amostra recente, foi-se alterando entre os terminais de partidas e chegadas.

O Tottenham esperará ter contratado o Mourinho que existiu, constante, entre tantas épocas e equipas, desculpável nos excessos comportamentais pelas conquistas em série, pelo maneira que sempre inventava de ser superior.

Não o Mourinho volátil, aparentemente entrapado no ego, com jogadores a virarem-se contra ele, um futebol pouco atrativo para quem está na bancada e batalhas iniciadas contra tudo e todos.

Um clube tirou um treinador do desemprego, esperançado de que reverta o seu mojo.