O treinador do Tottenham, o português José Mourinho, quer garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões na terça-feira, frente ao Olympiacos, e deixa para mais tarde pensamentos sobre o triunfo na prova.

"Gosto desta competição, como qualquer um no futebol. É algo que todos sonham, e nem todos foram felizes o suficiente como eu para a vencer duas vezes. Se quero vencer uma terceira? Claro que gostaria, mas estou consciente das dificuldades e, nesta altura, honestamente, não é a altura para falar nisso, mas para garantir a qualificação", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo no campo de treinos em Endfield, no norte de Londres.

O técnico luso lembrou que as equipas que treinou anteriormente na competição, na qual vai disputar na terça-feira o 148.º jogo, nunca foram eliminadas na fase de grupos porque o objetivo foi sempre a qualificação.