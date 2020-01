“Mereci o cartão amarelo porque fui rude. Mas fui rude com um idiota”

Às tantas, José Mourinho foi apanhado pelas câmaras - e, presume-se, pelo árbitro Mike Dean - a espiolhar os apontamentos de um dos elementos do banco do Southampton, na derrota do Tottenham, por 1-0. A consequência era óbvia: um cartão amarelo, que o treinador português recebeu sem contestar, com um passou-bem a Mike Dean e, também, ao quarto árbitro.

No final do encontro, questionado sobre a admoestação, Mourinho disse o seguinte: “O cartão amarelo foi justo, porque eu fui rude. Mas fui rude com um idiota”. O português não especificou o destinatário.