Southampton - Tottenham: Mourinho by the sea

Houve um momento na vida de Danny Ings em que as coisas poderiam ter corrido particularmente bem: em 2015, saiu do Burnley e assinou pelo Liverpool que acabara de contratar Jürgen Klopp para treinar um dos mais emblemáticos clubes de Inglaterra. Klopp era um game changer, esperava-se que Ings mudasse definitivamente para melhor. Só que um número singular de lesões e, posteriormente, a concorrência feroz de Salah, Firmino e Mané, amarrotaram todos os desejos do ponta de lança inglês que só viu um caminho para a sua carreira: o da saída, em 2018, para o Southampton, primeiro por empréstimo e depois a título definitivo.

Foi certamente a decisão mais acertada: no sul de Inglaterra, num lugar mais modesto e menos exigente, Ings reconquistou a confiança perdida com os golos marcados e atenção prestada - neste momento, tem treze e está na corrida pelo título de maior goleador da Premier League; o último aconteceu esta quarta-feira, primeiro dia do ano 2020, diante do Tottenham de José Mourinho. Num movimento a fazer lembrar o mítico Gascoigne no Euro96, Ings picou a bola sobre um adversário com um pé e chutou com o outro para o 1-0, aos 17', para delírio dos adeptos nas bancadas do Saint Mary - e para desilusão de Mou, que havia lançado o jogo na costeira Southampton relembrando, precisamente, as dificuldades defensivas dos Spurs que andavam a encaixar “golos ridículos”, nas palavras dele.

Este foi fabuloso e ‘Mou’ nada pôde fazer contra ele.

Apresentando um meio campo musculado com Sissoko (pela direita), Ndombele, Eriksen e Moura, atrás de Dele e de Kane,o Tottenham entrou mal e desligado, concedendo muito espaço nas costas do meio-campo onde os mexidos Ings e Djenepo foram aparecendo e causando alvoroço. Os londrinos, com mais bola mas menos intensos e por isso menos perigosos, foram forçados a mudar, quando Ndombele saiu lesionado e entrou Lo Celso, obrigando Sissoko a recentrar-se ao lado de Eriksen. A equipa ganhou talento e alguma imprevisibilidade, é verdade, mas raramente conseguiu superiorizar-se efetivamente a um adversário rápido em transições e, sobretudo, pragmático.

Na segunda-parte, houve um golo anulado a Kane, por fora-de-jogo, numa bola parada que resultaria na lesão muscular do ponta de lança inglês, e ainda um par de contra-ataques mal definidos pela formação de Mourinho que poderia ter chegado ao empate como também poderia ter sofrido o segundo golo, num momento em que a desorganização se tinha instalado, definitivamente.

Foi a terceira derrota de Mourinho pelo Tottenham, que não aproveitou o empate do Chelsea para se tentar colar ao vagão das equipas que procura a presença na Liga dos Campeões.