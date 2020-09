O início da Premier League foi mau para Mou

O Tottenham, comandado pelo técnico português José Mourinho, estreou-se este domingo na edição 2020/21 da liga inglesa de futebol com uma derrota caseira por 1-0 perante o Everton, de André Gomes.

Em Londres, o médio internacional português foi titular no Everton (foi substituído aos 68 minutos) e estava em campo quando Calvert-Lewin, aos 55, fez o único tento da partida. Num lance de bola parada, o avançado inglês saltou mais alto do que os centrais dos 'spurs' e deu o triunfo à equipa forasteira.

Com este resultado, o Tottenham e Mourinho iniciaram da pior forma a nova edição da Premier League, perante o Everton do italiano Carlo Ancelotti.

No outro encontro do dia, o Leicester City, sem Ricardo Pereira, lesionado, foi ao terreno do recém-promovido West Bromwich Albion vencer por 3-0, com um 'bis' de Jamie Vardy, o melhor marcador da Premier League da última temporada.

O avançado inglês fez os dois golos de grande penalidade aos 74 e 84 minutos, depois do belga Castagne, que rendeu Ricardo no lado direito da defesa dos 'foxes', ter aberto o marcador, aos 56.

Na segunda-feira, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, joga no campo do Sheffield United, enquanto o Chelsea estreia-se no terreno do Brighton.