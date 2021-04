Oficial: José Mourinho foi despedido pelo Tottenham

José Mourinho terá sido despedido pelo Tottenham. A informação está a ser avançada pela "The Athletic" e pelo "Telegraph". Este último jornal informa que o treinador português foi chamado para uma reunião com a administração do clube, esta segunda-feira de manhã, onde lhe terá sido comunicada a vontade de rescindir contrato. Segundo o "Telegraph", a equipa irá ser assumida pelos adjuntos Ryan Mason e Chris Powell.

A informação foi entretanto confirmada pelo próprio Tottenham nas redes sociais, com a expressão "dispensado dos seus trabalhos".

O Tottenham ocupa a sétima posição, está bem longe de um lugar que garanta a presença na Liga dos Campeões, tem perdido vários pontos depois de se encontrar em vantagem durante os jogos, algo que Mourinho vinha relacionando com "a qualidade dos jogadores" londrinos. Aliás, a crítica aos futebolistas tem sido apontada como um dos fatores que também levaram à cisão entre o técnico e o presidente Daniel Levy.

José Mourinho foi contratado em novembro de 2019, em substituição de Mauricio Pochettino, com a incumbência de levar o Tottenham aos títulos. Uma época e meia depois, Mourinho tem o seguinte histórico: sexto lugar em 2019-20, sétimo lugar atualmente em 2020-21, eliminação nos oitavos de final da Liga Europa 2020-21; no fim de semana, domingo, o Mourinho disputaria a final da taça da liga inglesa diante do Manchester City.

Esta é a quarta vez que Mourinho abandona uma equipa inglesa antes de um final de época: Chelsea (em duas ocasiões), Manchester United e agora Tottenham.