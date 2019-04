Magic Johnson diz adeus aos Lakers: “Quero voltar levar uma vida simples e divertida”

Surpresa: Magic Johnson demitiu-se do cargo de presidente dos LA Lakers, onde estava desde fevereiro de 2017. O anúncio foi feito à imprensa antes do último jogo da equipa, no Staples Center, frente aos Portland Trail Blazers (mais uma derrota, desta vez por 104-101).

A justificação para a retirada de Magic Johnson é simples: "Quero voltar a levar uma vida simples e divertida". A antiga estrela da NBA, de 59 anos, conseguiu trazer LeBron James para a equipa de Los Angeles, mas tal não foi o suficiente para escapar a uma época desastrosa, em que falhou (de novo) o apuramento para os playoffs da NBA, pela sexta temporada consecutiva.

Os antigos campeões terminaram a época com 37 vitórias e 45 derrotas, resultando isto no décimo lugar da conferência Oeste. Quanto à permanência do treinador, Luke Walton, Magic Johnson não se pronunciou, mas deixou uma dica no ar: "Amanhã teria de tomar decisões que iriam afetar a vida de alguém e eu não quero fazer isso. Quero voltar a divertir-me".

Relativamente ao futuro dos Lakers, o antigo basquetebolista deixou uma mensagem positiva: "Esta equipa vai estar em posição de disputar o campeonato num futuro próximo. Estão num bom caminho".

Magic Johnson anunciou mesmo a sua saída sem ter informado previamente a proprietária do clube, Jeanie Buss, porque disse não ter sido capaz de fazê-lo previamente: "Alguém vai ter de lhe comunicar a decisão porque eu sei que não consigo olhá-la nos olhos e dizer-lhe isso sem começar a chorar. Nós nunca discutimos ou discordámos e eu não quero discutir com ela".

Jeanie Buss já comentou a saída de Johnson através da sua conta do Twitter: "Earvin, adorei trabalhar lado a lado contigo. Trouxeste-nos longe e nós vamos continuar a jornada. Adoramos-te".

Magic Johnson, cinco vezes campeão da NBA, e ainda detentor de uma estrela no passeio da fama em Hollywood, sai dos LA Lakers depois de dois anos na presidência do clube.