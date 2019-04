Os Golden State Warriors, a única equipa que desperdiçou um 3-1 numa final da NBA, garantem mais um daqueles recordes que ninguém quer ter

Os Los Angeles Clippers protagonizaram na segunda-feira a maior reviravolta da história dos ‘play-offs' da NBA, ao recuperarem de uma desvantagem de 31 pontos no triunfo sobre os Golden State Warriors, por 135-131.

Na Oracle Arena, em Oakland, os bicampeões em título alcançaram uma vantagem de 31 pontos durante o terceiro período, fixando o marcador em 94-63, mas acabaram por consentir a ‘cambalhota’ perante os seus adeptos, muito por força dos 36 pontos do base Lou Williams e dos 25 do extremo Montrezl Harrell, acompanhados por um triplo de Landry Shamet, que decidiu o jogo a cinco segundos do fim.

Os Clippers empataram a eliminatória com os Warriors, no segundo jogo da primeira ronda dos ‘play-offs' da Conferência Oeste, e superaram a marca estabelecida pelos Los Angeles Lakers, nas meias-finais da mesma conferência, em 1989, quando recuperaram 29 pontos de atraso diante dos Seattle Supersonics.

A super-equipa dos Golden State Warriors ganha assim mais um daqueles recordes que ninguém quer ter na fase decisiva da NBA: a equipa de Stephen Curry é a única equipa que alguma vez desperdiçou uma vantagem de 3-1 numas finais da NBA. Foi em 2016, quando LeBron James levou os Cleveland Cavaliers à reviravolta mais espectacular da história da liga norte-americana de basquetebol.

No outro jogo da noite, mas na Conferência Este, os Philadelphia 76'ers corrigiram o resultado do primeiro embate e igualaram o confronto com os Brooklyn Nets, ao vencerem em casa por 145-123, com um triplo-duplo (18 pontos, 12 assistências e 10 ressaltos) do base australiano Ben Simmons.