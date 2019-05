O Canadá, pela primeira vez nas finais da NBA

Pela primeira vez na história, as finais da NBA vão jogar-se também fora dos Estados Unidos. Tudo porque os Toronto Raptors conseguiram no sábado, madrugada em Portugal, fechar as contas das finais da Conferência Este, ao bater os Milwaukee Bucks no 6.º jogo, por 100-94.

Os Raptors começaram mal a série, com duas derrotas seguidas, mas depois venceram quatro jogos seguidos para fazerem história. A franquia, fundada apenas em 1995, vai discutir o título com os bicampeões em título, Golden State Warriors.

Kawhi Leonard foi mais uma vez o talismã da equipa canadiana, com 27 pontos e 17 ressaltos, bem coadjuvado por Pascal Siakam (18 pontos) e Kyle Lowry (17 pontos).

As finais de 2019 da NBA arrancam já na quinta-feira.