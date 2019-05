Neemias retirou-se do draft, NBA continua sem portugueses

O poste português Neemias Queta anunciou esta terça-feira a decisão de se retirar do "draft" da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de 2019, voltando à equipa universitária Utah State Aggies.

Num vídeo publicado nas redes sociais Twitter e Instagram, o jogador português de 19 anos anunciou a intenção de retirar o nome do "draft", voltando à equipa, que já o 'recebeu' da mesma forma: "Bem-vindo de volta", pode ler-se numa publicação.

O poste de 2,11 metros, internacional sub-20, volta aos Utah State Aggies, da Universidade de Utah State, que em 2019 venceram a fase regular de Mountain West e o torneio de conferência e atingiram a fase final do campeonato de basquetebol universitário norte-americano (NCAA).

Queta estava em linha para se tornar o primeiro português a chegar à NBA, mas terá agora de esperar pelo próximo ano, em que o lisboeta, filho de pais guineenses e formado no Barreirense, antes de jogar no Benfica, volta a ser elegível para o "draft".

Se optasse por continuar no "draft" e não fosse escolhido por nenhuma equipa da NBA, Neemias Queta já não poderia entrar no "draft" do próximo ano.

Lusa