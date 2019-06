Esta madrugada pode haver campeão da NBA. E sem Kevin Durant, que sofreu uma das piores lesões que um atleta pode sofrer

A decisão é fácil: ou há campeão ou há negra. Golden State Warriors e Toronto Raptors voltam a encontrar-se para o jogo 6 da final da NBA (às 2h, na Sport TV1), naquele que será o segundo match point para a equipa de Toronto, que já desperdiçou uma oportunidade para ser campeã pela primeira vez na sua história no jogo 5, ganho de forma épica pelos Warriors fora de portas. Os Raptors continuam no entanto em vantagem, por 3-2.

Na Califórnia e em casa, os Golden State Warriors terão de vencer para continuar a sonhar com o tricampeonato. Na história da NBA apenas uma equipa conseguiu reverter um 1-3 para um 4-3: os Cleveland Cavaliers, na final de 2016, precisamente frente aos Warriors.

Mas terão de o fazer sem Kevin Durant. O MVP das duas últimas finais voltou aos pavilhões no jogo 5 mas o regresso foi amargo. Aliás, muito amargo. Depois de semanas a lutar contra problemas físicos no gémeo, o extremo regressou para ajudar a sua equipa a dar a volta às finais, mas saiu lesionado, depois de um aparente problema no tendão de Aquiles.

Os exames não poderiam ter sido mais cruéis para o jogador de 30 anos: rotura do tendão de Aquiles, uma das piores lesões que um basquetebolista pode sofrer. Durant já foi entretanto operado e tempo de recuperação pode chegar até a um ano.

"Estou profundamente magoado, mas estou bem", escreveu o extremo numa mensagem deixada aos seguidores no Instagram, logo após a operação.

Para lá da ausência do seu melhor jogador, os Warriors têm ainda de lutar contra as estatísticas: esta temporada ainda não conseguiram ganhar aos Raptors na Oracle Arena de Oakland e duas das derrotas em casa foram já nas finais.

A ida à negra parece estar assim nas mãos de Stephen Curry e Klay Thompson, que no jogo 5 e já sem Durant em campo carregaram os Warriors às costas, muito graças aos seus exímios lançamentos para lá da linha dos 3 pontos. Do outro lado, Kawhi Leonard tem sido o jogador em destaque.