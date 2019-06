O all in de Masai Ujiri, a SMS de Kawhi Leonard e aquela pontinha de sorte: como é que os Toronto Raptors venceram o seu primeiro título

O Canadá nunca foi um país de basquetebol. Lá no norte, eles gostam mesmo é de hóquei no gelo. Ninguém tem mais Stanley Cups, aquele troféu gigante que se dá aos vencedores da NHL, que os canadianos. Os Montreal Canadiens, sozinhos, têm 23, os Toronto Maple Leafs 13 e ainda há as cinco dos Edmonton Oilers e a única dos Calgary Flames. Muitos dos melhores jogadores do Mundo nasceram para lá das Cataratas do Niágara, onde antes de se aprender a conduzir um carro já se sabe manobrar um zamboni.

De basquetebol pouco se falava no Canadá, mesmo até depois de a NBA se expandir além fronteiras em meados dos anos 90, com uma equipa em Toronto e outra em Vancouver.

E se os Grizzlies de Vancouver rapidamente se tornariam nos Grizzlies de Memphis, em Toronto o basquetebol ficou, não sem dramas, não sem percalços, não sem um esforço hercúleo por parte de jogadores, dirigentes e até de negócios locais para que a NBA ali se estabelecesse - em finais de 1994, a liga exigia que as duas equipas canadianas vendessem 12.500 lugares de época e teve de ser uma cadeia de farmácias, a Shoppers Drug Mart, a comprar milhares de lugares para que os Raptors conseguissem chegar a tal número.

Isso parece há uma vida, mas não, foi apenas há 25 anos e hoje, junho de 2019, podemos dizer pela primeira vez: o título da NBA galgou fronteiras e foi pela primeira vez para o Canadá, para a casa dos Toronto Raptors, os tais que precisaram da generosidade de uma farmácia para sobreviver naqueles anos difíceis em que os canadianos ainda só pensavam em hóquei no gelo.

E nada disto é por acaso. Depois de anos de altos e baixos, em que a presença de jogadores talentosos como Vince Carter, Tracy McGrady ou Chris Bosh não se traduziu em títulos, os Toronto Raptors chegaram à final de 2019 depois de emplacarem quatro temporadas consecutivas a vencerem mais de 50 jogos na fase regular, o seu melhor registo de sempre.

Mas faltava sempre aquele bocadinho, aquele passo em frente que permitisse aos Raptors deixarem de ser apenas uma equipa habitué nos playoffs para passarem a verdadeiros contenders ao título. E esse bocadinho, onde cabe um craque tímido, uma decisão dolorosa mas de coragem e também, porque não, alguma sorte, apareceu este ano.

O toque de Midas nigeriano

Quando pensamos na NBA pensamos em equipas icónicas e em jogadores míticos. Mas muito do trabalho faz-se também em escritórios nos bastidores dos pavilhões e é por isso que esta sexta-feira, horas depois dos Raptors conquistarem o seu primeiro título, um dos homens mais cobiçados da liga não é jogador. Masai Ujiri é o presidente da equipa de Toronto e a mastermind por trás da tempestade perfeita que permitiu aos canadianos bater a super equipa dos Golden State Warriors na final.

Nascido em Inglaterra, mas criado na Nigéria natal dos seus pais, Masai Ujiri foi um jogador mediano num sortido pouco fino de campeonatos europeus. Tornou-se depois treinador na Nigéria, até uma viagem aos Estados Unidos com um jogador do seu país lhe mudar a vida. Impressionou vários dirigentes da NBA e rapidamente se tornou scout, primeiro dos Orlando Magic, depois dos Denver Nuggets. Chegou a Toronto pela primeira vez em 2007, ao tornar-se diretor do scout internacional dos canadianos. No ano seguinte já era assistente do general manager. O bom trabalho nos Raptors valeu-lhe um convite dos Nuggets para general manager em 2010 e três anos depois estava de volta aos Raptors para a mesma posição. Em 2016, foi promovido a presidente da equipa.

É durante o reinado de Ujiri que os Raptors se tornam uma equipa com presença regular nos playoffs, graças a movimentos cirúrgicos no mercado e ao reverter de algumas más decisões do passado - como “livrar-se” de Andrea Bargnani, escolhido como n.º 1 no draft de 2006, mas que nunca confirmou esse estatuto.

Claus Andersen/Getty

Mas foi no último defeso que o nigeriano de 48 anos percebeu que era o tudo ou nada. E decidiu fazer all in. Dwane Casey, o treinador que havia consolidado a equipa e levado os Raptors a vários recordes na época 2017/18 - foi mesmo considerado o treinador do ano pela liga -, foi despedido depois de perder frente aos Cavaliers na 2.ª ronda dos playoffs. Na altura não faltou quem criticasse a decisão dos Raptors, mas Ujiri sabia que uma 2.ª ronda nos playoffs já não chegava. Casey era bom, mas não o suficiente para as ambições de Ujiri, que promoveu o adjunto Nick Nurse, cuja experiência como técnico principal havia forjado na pouco competitiva liga britânica e na D-League, uma espécie de liga satélite da NBA, onde foi duas vezes campeão.

Curiosamente, algo parecido aconteceu nos Golden State Warriors, que em 2014 despediram Mark Jackson depois do técnico levar a equipa de Oakland a duas presenças consecutivas nos playoffs, algo que não acontecia desde 1992. No ano seguinte, Steve Kerr pegou na equipa e foi campeão.

A vítima seguinte foi DeMar DeRozan. Há quase uma década a cara da equipa, o base serviu de moeda de troca para a chegada de outro jogador. E aqui, Ujiri arriscou mesmo tudo. Porque trocou um dos jogadores mais queridos dos adeptos por um jogador vindo de lesão e no último ano de contrato. Esse jogador é Kawhi Leonard, que chegou a Toronto depois de uma temporada em que praticamente não jogou por lesão e após entrar em conflito com os San Antonio Spurs devido ao tratamento dessa mesma lesão.

Trazer Leonard era um risco. Sobre o extremo californiano, um dos jogadores mais completos da NBA, senão o mais completo, havia a incógnita sobre se voltaria à forma que o tornou MVP das finais de 2014, quando foi campeão com os Spurs. E ainda a questão do contrato: no final da temporada, Leonard seria um jogador livre de decidir o seu futuro e no espaço de um ano os Raptors poderiam perder DeRozan e Leonard e ficar de mãos a abanar.

Ezra Shaw/Getty

Mais: inicialmente a saída de DeRozan não caiu bem no balneário dos Raptors, principalmente junto do seu melhor amigo, o base Kyle Lowry. Algo que Leonard resolveu com uma simples SMS. “Mandei uma mensagem ao Kyle no dia em que fui trocado e disse-lhe: ‘Vamos lá fazer algo especial. Eu sei que o teu melhor amigo saiu, sei que estás chateado, mas vamos tentar que isto funcione’”, revelou o extremo pouco depois dos dois levantarem o troféu Larry O’Brien.

Leonard, a maior anti-estrela da NBA, é rapaz tímido e de poucas palavras, mas essas foram certeiras. Porque tudo funcionou e foi mesmo algo de especial o que conseguiram esta temporada.

A estratégia quase suicida de Ujiri, sabemos agora, resultou na perfeição. Leonard voltou a ser o Leonard de 2014 e repetiu em 2019 o papel decisivo na fase decisiva da temporada. Com Leonard e sob a batuta de Lowry, a equipa deu o salto para chegar às finais. E aí, com uma equipa solidária, organizada e com os azares que bateram à porta dos Warriors, tornaram-se campeões, com Leonard a levar ainda o prémio de MVP.

Mas não estiveram sozinhos.

Uma equipa de sobras

Depois de conseguir convencer Kawhi Leonard a viajar para norte, Masai Ujiri tinha mais uma na manga: em fevereiro, no último dia da janela de transferências, conseguiu trazer Marc Gasol, um dos melhores postes da liga, para Toronto. E a partir daí, sim, os Raptors eram sérios candidatos.

Ter dois dos melhores jogadores da liga já ajuda, mas Nick Nurse também deixou a sua marca. Não mudando de forma drástica a maneira de jogar dos Raptors, o novo treinador deu mais preponderância a dois elementos que seriam decisivos nos playoffs: Fred VanVleet e Pascal Siakam. VanVleet, um base esquecido no draft de 2016, nascido em Rockford, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, carregou a equipa no 4.º período do jogo da madrugada de sexta-feira, com triplos essenciais e uma defesa agressiva que obrigou os jogadores dos Warriors a muitos erros.

Já o camaronês Siakam, de uma temporada para a outra mais que dobrou a sua média de pontos, tanto na temporada regular como nos playoffs - está na calha para receber o prémio de Most Improved Player deste ano, que reconhece, precisamente, o jogador que mais melhorou de uma época para a época seguinte.

Lachlan Cunningham/Getty

Siakam, um rapaz nascido há 25 anos na capital dos Camarões, foi apenas o 27.º escolhido no draft de 2016. Os Raptors, aliás, tornaram-se campeões sem qualquer jogador escolhido acima da 15.ª pick, algo sem paralelo na NBA. Olhando para os restantes jogadores do cinco inicial dos Raptors, Kawhi Leonard foi o 15.º escolhido, Kyle Lowry o 24.º, Danny Green o 46.º e Marc Gasol o 48.º.

Por falar em Marc Gasol, com o título conquistado esta sexta-feira, o espanhol entrou na história de braço dado com o irmão Pau: até hoje nenhuma parelha de irmãos havia escrito o seu nome na lista de campeões. Pau fê-lo em 2009 e 2010 com os Lakers e Marc agora em 2019 com os Raptors.

As lesões que antecipam o fim de uma era

No início da temporada, depois dos Warriors assinarem com DeMarcus Cousins por tuta e meia, ninguém apostaria em nada mais que não fosse uma doce caminhada da equipa de Oakland até ao terceiro título consecutivo.

Acontece que na NBA raramente há certezas porque o talento não chega. Não há na liga equipa com tamanha qualidade, mas dois fatores acabariam por mexer com uma equipa que parecia indestrutível. Primeiro, o falatório à volta do futuro de Kevin Durant e de Klay Thompson, ambos às portas de se tornarem livres de assinar por outras equipas. E depois, as lesões.

Cousins, um dos postes mais poderosos da liga mas atreito a paragens, só fez 30 jogos em 82 possíveis na fase regular, precisamente devido a recorrentes problemas físicos. E no final da temporada chegou o pesadelo para Kevin Durant: o extremo lesionou-se no gémeo da perna direita nas meias-finais de conferência, frente aos Rockets, e só voltou no jogo 5 das finais. E no jogo do regresso rompeu o tendão de Aquiles, uma das mais graves lesões que um desportista pode sofrer e que deixará o jogador de 30 anos de fora durante toda a próxima temporada.

Ezra Shaw/Getty

No jogo 6 da final, os Warriors perderiam outro dos titulares: quando estava a caminho de números memoráveis, Klay Thompson caiu mal sobre a perna esquerda e rompeu o ligamento anterior do joelho, lesão que o deverá afastar da competição não menos que seis meses - já tinha falhado o jogo 3 também por lesão.

A tal pontinha de sorte que os Toronto Raptors também precisaram para agarrar o campeonato esteve no azar da melhor equipa do Mundo, vergada a uma série de lesões que não só foram um fator de decisão para este ano como podem ser para o próprio futuro da equipa. Mesmo que continuem nos Warriors, Durant e Thompson não poderão estar em campo e, de repente, toda a lógica da NBA poderá baralhar-se.

Até porque Kawhi Leonard ainda poderá mudar de ares e LeBron James vai mover toda a influência que puder para ter ao seu lado mais uma ou duas estrelas nos Lakers, depois de um ano desapontante em Los Angeles em que nem sequer chegou aos playoffs - vai ficar tudo em aberto e há muito tempo que não víamos a NBA assim.

Mas caso Leonard opte por continuar em Toronto, os Raptors voltam a ser candidatos no próximo ano. O Canadá, onde tudo teve origem. Uma revelação: este texto arranca com uma frase falaciosa. O Canadá é sim o país do basquetebol. Sabem onde nasceu James Naismith, o homem que em 1891 pegou numa bola de futebol e num cesto de pêssegos e inventou a modalidade? No Canadá, precisamente.