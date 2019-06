We the North: os Raptors são campeões

Os Toronto Raptors, cujo slogan é "We The North", sagraram-se campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela primeira vez na sua história, ao vencerem quinta-feira no reduto dos Golden State Warriors, que procuravam o 'tri', por 114-110, no sexto jogo da final.

Na primeira presença no jogo do título, os Raptors ganharam por 4-2 e deram o primeiro cetro ao Canadá, após um jogo em que chegaram ao intervalo a vencer por três pontos (60-57).

Os comandados do estreante Nick Nurse sucederam aos Warriors, vencedores de três dos últimos quatro títulos, que só tiveram Kevin Durant durante 10 minutos, no quinto jogo, e, no sexto, ficaram sem Klay Thompson sobre o final do terceiro período.