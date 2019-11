Carmelo está de volta. Será o canto do cisne?

Há 18 anos, os dois melhores jogadores de basquetebol do ensino secundário nos Estados Unidos eram um caso tão sério que quando se defrontaram houve filas que deixaram a abarrotar um pavilhão para 11 mil pessoas em Trenton, em Nova Jérsia, apesar de nenhuma das equipas ser do estado.

De um lado, a escola de St. Vincent - St. Marys, do Ohio, do outro a Oak Hill Academy, da Virginia. Ou melhor: de um lado LeBron James, do outro Carmelo Anthony. A Oak Hill Academy acabou por vencer o jogo, embora isso nem seja o facto mais importante da história. Talvez as mais de 4 milhões de visualizações que os highlights do jogo têm no YouTube expliquem o que esse duelo, ainda hoje, significa.

Dois anos depois, Carmelo era campeão nacional universitário pela Universidade de Syracuse. LeBron nem por lá passou: seguiu diretamente para a NBA. No draft de 2003, LeBron foi o primeiro a ser escolhido e Carmelo o 3.º, numa noite em que outros nomes como Chris Bosh (4.º), Dwyane Wade (5.º), David West (18.º) ou Kyle Korver (51.º) também foram chamados - o 2.º do draft foi um tal de Darko Milicic, que ainda hoje é conhecido precisamente por ter sido incompreensivelmente o 2.º escolhido numa piscina de talento tão grande.

LeBron seguiu para Cleveland, Carmelo para Denver e rapidamente se tornaram nos jovens mais impressionantes da liga, embora os títulos não chegassem. James mudou-se em 2010 com Chris Bosh para uns Miami Heat que já eram de Wade à procura desses títulos e eles apareceram a dobrar, como uma espécie de confirmação natural de um dos maiores talentos que a NBA já viu.

Jim McIsaac/Getty

Em 2011, foi a vez de Carmelo deixar os Nuggets e seguir para os New York Knicks, talvez em busca daquilo que LeBron tinha conseguido nos Heat: companheiros que fizessem dele campeão. Lá, Anthony encontrou Amar’e Stoudemire e Chauncey Billups, mas nos anos seguintes os Knicks nunca foram além da meia-final de conferência nos playoffs. Isto enquanto James (e Bosh, e Wade) ia ganhando anéis nos Heat e depois nos Cavaliers.

E foi assim que Carmelo Anthony começou a parecer um mais que provável candidato a entrar na infame lista de grandes jogadores que nunca chegaram ao título na NBA. As passagens mais ou menos fugazes pelos Oklahoma City Thunder e Houston Rockets nas últimas duas temporadas foram um fracasso e, de repente, este ano, aquele rapaz que aos 17 anos levou 11 mil pessoas a pagar bilhete para ver um jogo de miúdos, não era desejado por ninguém.

Agora, já com a época bem em andamento, chega uma proposta para regressar. Em plena crise de resultados e com um registo desapontante de quatro vitórias e oito derrotas, os Portland Trail Blazers ofereceram ao extremo um contrato sem garantias, porque já não há quem acredite que, aos 37 anos, Carmelo volte a ser o letal marcador de pontos que apareceu em Denver e em Nova Iorque, antes da falta de motivação tornar uma estrela num problema caro para as equipas por onde passou.

Matteo Marchi/Getty

Em Portland, Carmelo encontrará uma equipa com uma figura principal a tentar remar contra uma série de contratempos: Damian Lillard é muito bom, mas os Trail Blazers estão a sofrer com a ausência por lesão do gigante bósnio Jusuf Nurkic. Pau Gasol, outra das contratações da época, também está parado com problemas físicos. Com a equipa do Oregon desobrigada de lhe pagar o que quer que seja caso o dispense, apostar em Carmelo é, neste momento, um risco que vale a pena tomar.

Big apple, big problems

A passagem de Carmelo pelos New York Knicks redundou numa grande frustração, mais uma para uma das mais icónicas franquias da NBA mas que, na verdade, só tem dois campeonatos no palmarés e os dois nos anos 70.

O extremo ainda levou a equipa a três playoffs em três temporadas seguidas, mas na fase a eliminar os Knicks caíram à primeira em 2011 e 2012 e chegaram às meias-finais de conferência em 2013. A partir daí, e até à sua saída em 2017, os Knicks deixaram sequer de ser uma equipa candidata aos lugares que dão acesso aos playoffs. Carmelo, diga-se, nunca se conseguiu assumir como um líder e o seu papel como jogador decisivo foi-se desvanecendo e ficando para segundo plano, para mais quando começou a embater de frente com o então presidente da equipa, Phil Jackson, o treinador que levou Michael Jordan e Kobe Bryant aos títulos.

A partir daí, começou a espiral descendente. Em Oklahoma City não terá adorado o estatuto de estrela menor numa equipa onde estavam Paul George e Russell Westbrook. Em Houston, não aceitou de bom grado ser suplente e fez apenas 10 jogos, o último dos quais em janeiro deste ano. Por isso, Portland parece neste momento mais o canto do cisne do que exatamente uma rampa para um fim de carreira mais condigno.