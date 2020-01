Entre os capitães do All Star Game há uma década de diferença

LeBron James, dos Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, vão capitanear as equipas no jogo All Star, em 16 de fevereiro, em Chicago, anunciou na quinta-feira a Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

LeBron James vai participar no jogo das estrelas pelo 16.º ano consecutivo, depois de ter sido o mais votado entre os três colégios eleitorais (público, jogadores e imprensa), com 6,27 milhões de votos.

Apenas Kareem Abdul-Jabbar e Kobe Bryant foram mais vezes selecionados, com 19 e 18 chamadas, respetivamente.

No Este, Antetokounmpo foi o mais votado, com 5,9 milhões, e, por isso, vai liderar a Team Gianni, que, em 2019, foi batida pela Team LeBron, por 178-164

Luka Doncic é o mais jovem europeu titular num All Star

LeBron James e Antetokounmpo vão escolher os cincos iniciais, em 06 de fevereiro, entre os mais votados no Este Pascal Siakam, dos Toronto Raptors, e Joel Embiid, dos Philadelphia 76ers, Trae Young, dos Atlanta Hawks, e Kemba Walker, dos Boston Celtics, e, no Oeste, James Harden, dos Houston Rockets, Anthony Davis, dos Lakers, Kawhi Leonard, dos Los Angeles Clippers, e Luka Doncic, dos Dallas Mavericks, que se tornou no mais jovem europeu titular num All Star.

Entre os ausentes dos cinco eleitos, destaque para Russell Westbrook (Houston Rockets), Paul George (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Stephen Curry (Golden State Warriors).

Antes da divulgação dos cincos iniciais, cujas escolhas dos capitães decorre independentemente da conferência em que alinham, vão ser anunciados, no próximo dia 30, 14 suplentes, por escolha dos treinadores das 30 equipas da NBA.