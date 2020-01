Michael Jordan para Kobe: "Era como um irmão mais novo para mim"

Kobe foi o herdeiro de Michael Jordan e entre ambos o respeito era mútuo. E foi uma curta mas emocionada mensagem nas redes sociais que o seis vezes campeão da NBA mostrou o choque pelo desaparecimento da antiga estrela dos Lakers e da sua filha Gianna.

"Estou em choque com as trágicas notícias da morte do Kobe e da Gianna. Não há palavras para a dor que estou a sentir. Eu adorava o Kobe - ele era como um irmão mais novo para mim", escreveu Jordan.

"Falávamos muitas vezes e eu vou sentir muita falta dessas conversas. Ele era um competidor feroz, um dos maiores do basquetebol e uma força criativa. O Kobe também era um pai fantástico, que amava profundamente a sua família - e tinha muito orgulho do amor que a sua filha tinha pelo basquetebol", disse ainda o atual proprietário dos Charlotte Hornets.