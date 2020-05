O que resta da temporada da NBA na Disney World de Orlando? Sim, é uma possibilidade. E já em julho

A Disney World já tem a sua quota parte de estrelas em permanência, mas a partir de julho poderá ser a casa de outras figuras ilustres não chamadas Mickey ou pato Donald. De acordo com o portal "The Athletic", o parque de diversões de Orlando é o maior candidato neste momento a receber o que resta da temporada da NBA, parada devido à pandemia da covid-19.

Inicialmente a NBA colocou em cima da mesa a hipótese de fazer regressar a liga em diversas cidades, mas Orlando, na Flórida, surge agora como única anfitriã. Diz o "The Athletic" que os treinos deverão recomeçar em meados de junho e os primeiros jogos poderão ter lugar a partir das últimas semanas de julho. A cidade tem as condições e a Disney World tem no seu complexo todas as infra-estruturas necessárias para receber as 30 equipas da NBA, nomeadamente hotéis.

A região de Orlando tem também a vantagem de, até agora, ter sido relativamente poupada ao surto do novo coronavírus, com menos de dois mil casos e apenas 37 mortes.