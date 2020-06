Covid-19. Consequências do torneio de Djokovic já terão chegado à NBA: Nikola Jokic testa positivo

As ondas de choque do Adria Tour, torneio organizado por Novak Djokovic, cancelado depois das etapas de Belgrado e Zadar devido ao aparecimento de vários casos de covid-19, entre os quais do próprio tenista sérvio, já terão extrapolado os limites do ténis e afetam agora também a NBA.

De acordo com a ESPN, Nikola Jokic, basquetebolista sérvio dos Denver Nuggets, também está infetado. Na última semana, o jogador esteve com Djokovic na capital do país, numa das atividades extracurriculares do Adria Tour.

O positivo vai atrasar o regresso do poste aos Estados Unidos, numa altura em que as equipas da NBA já preparam o regresso aos treinos - o retomar da época está marcado para finais de julho, na Flórida. O protocolo da NBA exige que o jogador tenha dois testes negativos antes de viajar. Jokic já deveria estar em Denver, onde os Nuggets já estão desde terça-feira a testar todos os jogadores. A ESPN diz que na melhor das hipóteses, o gigante sérvio, que está assintomático, só poderá regressar aos Estados Unidos na próxima semana.

O treinador dos Nuggets, Michael Malone, testou positivo à covid-19 durante a paragem da liga, mas já se encontra recuperado.