Covid-19. Há 16 jogadores da NBA infetados entre os 302 testados

As equipas que no início de julho vão viajar para a Flórida, onde a NBA vai concentrar o final da época regular, playoffs e finais, já iniciaram as baterias de testes à covid-19 e a primeira ronda de exames, na terça-feira detectou 16 positivos num universo de 302 jogadores testados.

A informação foi disponibilizada esta sexta-feira pela NBA e pela associação de jogadores que em comunicado refere que todos os atletas com testes positivos ao novo coronavírus vão "manter-se em isolamento até satisfazerem o protocolo de saúde pública" e apenas com a indicação de um médico. A identidade dos jogadores ou das equipas com positivos não foi revelada.

Os primeiros jogos da retoma, com todas as equipas já na "bolha" que será a DisneyWorld, perto de Orlando, deverão acontecer a 30 de julho.