A bolha da NBA ia quebrando Paul George. “Senti ansiedade, um pouco de depressão”

No papel, a bolha que a NBA formou na Disney World da Flórida parece perfeita, um verdadeiro parque de diversões para basquetebolistas. Para lá de terem todas as condições para terminar a época num ambiente seguro, os atletas têm à disposição um sem-número de atividades, desde pesca a golfe, salas específicas para videojogos ou jogos de cartas, além de espetáculos musicais e de humor ou barbeiro e manicure por marcação.

Mas mesmo com tudo à mão, faltará aos basquetebolistas uma coisa, a coisa mais importante: a vida que tinham antes. E fechados num complexo, sem a família e amigos por perto, há quem já comece a sentir os efeitos do isolamento.

Paul George é provavelmente o basquetebolista de mais alto perfil a admitir que a presença na bolha da NBA não é exatamente um conto de fadas, umas férias disfarçadas de competição. Com exibições muito abaixo do seu nível habitual nos primeiros jogos da eliminatória dos playoffs frente aos Dallas Mavericks, o extremo foi o elemento em destaque da vitória dos LA Clippers frente aos texanos no jogo 5 por 154-111, colocando a equipa de Los Angeles na frente do duelo (3-2).

O antigo jogador dos Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, que esta temporada se juntou a Kawhi Leonard para formar um dos mais temíveis duos da NBA nos Clippers, marcou 35 pontos, mais um do que os 34 que tinha marcado no conjunto dos jogos 2, 3 e 4. Além disso, tornou-se no primeiro jogador da história a marcar 35 pontos em 25 minutos ou menos, pelo menos desde que o shot clock foi introduzido na NBA, em 1954/55.

As más exibições, que parecem ter ficado lá atrás, tinham, no entanto, uma explicação. No final do jogo, numa conferência de imprensa confessional, Paul George admitiu que, algures no caminho, a bolha levou a melhor de si, colocando-o num "lugar negro".

“Subestimei a saúde mental, honestamente. Senti ansiedade, um pouco de depressão. Tudo por estar aqui fechado”, confessou, em declarações citadas pela ESPN.

Ashley Landis-Pool/Getty Images

“Simplesmente não estava lá. Nos jogos 2, 3 e 4 não estava lá”, disse ainda o jogador de 30 anos, que agradeceu aos colegas de equipa e staff dos Clippers o apoio que recebeu numa fase mais complicada: “Obrigado a todos que estiveram ao meu lado e tiveram uma palavra. Ajudaram-me muito a voltar a ficar mais animado”.

George, que teve também a ajuda do psiquiatra dos Clippers para enfrentar o momento de menor frescura mental, explicou ainda os desafios que a bolha impõe aos basquetebolistas que, em muitos casos, já vão para quase dois meses de isolamento na Flórida. E outros tantos faltam.

“Não é fácil estar aqui. Durante todo o dia, é só basquetebol. É difícil sair disso. Elogio a NBA por ter conseguido criar este ambiente, mas ao mesmo tempo é duro”, sublinhou, lembrando o quão importante é encontrar formas de sair do “modo de jogo” quando as partidas acabam, o que nem sempre é fácil num ambiente tão fechado.

Doc Rivers, treinador do Clippers, lembrou que o ambiente da bolha “não é um ambiente normal” e que não se pode pedir aos jogadores que estejam permanentemente no seu melhor.

“Na NBA perdem-se muitos jogos, mas antes perdias um jogo e ias para casa para junto da tua família. Aqui os jogadores vão para os seus quartos de hotel, estão com os colegas, vêem as outras equipas. É estranho, posso dizer-vos que é diferente”, diz Rivers, que revelou que teve uma longa conversa com Paul George em que o basquetebol não foi tema e que toda a equipa se uniu na hora de apoiar uma das estrelas da equipa.