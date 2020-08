NBA é retomada no sábado. Jogadores exigiram mais ações de promoção ao voto e ao ativismo civil para voltarem a jogar

Os playoffs da NBA, suspensos depois das equipas ainda presentes na bolha de Orlando boicotarem os jogos em protesto contra o caso Jacob Blake e aos confrontos na cidade de Kenosha, serão retomados no sábado, depois da liga e dos representantes dos jogadores chegarem a acordo numa série de medidas que visam aumentar o papel da NBA na luta pela igualdade sociais e no apoio aos movimentos anti-racismo.

Uma reunião realizada na quinta-feira, em que estiverem jogadores e outro representante de cada uma das 13 equipas ainda em competição, todas as partes concordaram em voltar a jogar, depois de alguns rumores de que equipas como os Lakers ou os Clippers estavam na disposição de boicotar o que resta da temporada. Mas não sem antes negociar um pacote de ações com um objetivo muito claro: incentivar as populações mais vulneráveis a votar nas próximas eleições presidenciais, a 3 de novembro.

"A NBA e os seus jogadores acordaram em estabelecer de forma imediata uma coligação, com representantes dos jogadores, treinadores e direção, que se focará num largo espectro de assuntos, incluindo a melhoria do acesso ao voto, a promoção do ativismo civil e o encorajamento de uma reforma na justiça criminal e policial", pode ler-se num comunicado assinado pela NBA e pela associação de jogadores.

Uma das medidas assinadas pelos jogadores é a exigência que nas cidades em que as equipas são donas dos pavilhões, estes sejam utilizados como infra-estruturas nas eleições presidenciais, nomeadamente como um local de voto ao qual as comunidades mais vulneráveis à covid-19 se sintam seguras em acorrer.

A NBA diz ainda que vai "trabalhar com os jogadores e os parceiros media para criar e incluir spots publicitários em cada jogo dos playoffs que promovam o ativismo civil e uma maior consciencialização no que diz respeito ao acesso ao voto".