NBA. Um abalroamento deixou paraplégico um dos jogadores mais altos da história

A má notícia chegou através de um comunicado dos Dallas Mavericks, equipa em que Shawn Bradley passou grande parte da sua carreira: em janeiro, o antigo poste foi abalroado por um veículo durante um passeio de bicicleta, perto da sua casa, em St. George, no Utah, e em consequência ficou paralisado.

Bradley, que com 2,29m faz parte do grupo de jogadores mais altos da história da NBA (mais alto que ele só o romeno Gheorghe Muresan, com 2,31m), sofreu uma grave lesão na espinal medula e passou as últimas oito semanas no hospital após uma operação.

“O seu forte sentido de fé está a ser testado neste momento em que tem de aprender a lidar com os desafios de estar paraplégico. Os médicos alertaram-no que o seu caminho para a recuperação será longo e árduo, um desafio físico talvez ainda maior do que jogar basquetebol profissional”, diz ainda o comunicado dos Mavericks, onde Bradley, de 48 anos, jogou de 1997 a 2005. Antes disso, jogou nos Philadelphia 76ers (1993-1995), equipa que o escolheu no 2.º posto do draft de 1993, e nos New Jersey Nets (1995-1997).

Os Mavs dizem ainda que Bradley, um dos poucos jogadores a fazer mais de 2 mil block shots na NBA, está “bem-disposto” e que espera usar o infortúnio para “alertar o público para a importância da segurança dos ciclistas”.

Para lá das suas qualidades defensivas, Bradley ficou conhecido por dedicar-se a causas solidárias, nomeadamente com crianças vítimas do vírus da SIDA e com várias viagens a África, e também por ser uma das estrelas de “Space Jam”, o filme de 1996 protagonizado por Michael Jordan.