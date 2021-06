Mais perto da NBA: Neemias Queta surpreende no Draft Combine

Neemias Queta participou na passada semana no Draft Combine, evento anual onde as equipas da NBA avaliam jogadores jovens, vindos do campeonato universitário norte-americano, que poderão integrar as suas equipas. E aquele que poderá tornar-se já em julho no primeiro português a chegar à NBA passou por uma série de entrevistas, jogos de cinco contra cinco, exercícios, medições e exames médicos.

A semana começou com as medidas. Entre os 69 atletas, Neemias Queta é o mais alto com 2,11 metros. O alcance de 2,85 metros em altura que atinge de braços esticados é também o maior, assim como a envergadura de 2,24 metros. Os seus 112 quilogramas colocam-no como o terceiro mais pesado entre o conjunto. Foi logo nesta fase que o português, que com sentido de humor se considerou “sortudo” porque os pais lhe deram “os bons genes”, em declarações a Ben Anderson do website KSL Sports, começou a chamar à atenção.

Seguiu-se o primeiro dia de jogos e Neemias continuou a fazer virar cabeças. O poste terminou o jogo, que a sua equipa ganhou por 94-54, com 15 pontos, oito ressaltos, um desarme de lançamento e um roubo de bola. No final do jogo, Neemias mostrou-se mais confiante em relação ao seu físico e habilidades do que estava em 2019, quando optou por não prosseguir com a candidatura ao draft. O segundo dia de jogos foi um pouco mais discreto, mas ainda assim o jogador somou sete pontos, seis ressaltos, duas assistências e um roubo de bola.

As suas exibições no combine não passaram despercebida a várias equipas. Ao longo do evento, Neemias referiu que falou com elementos dos Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers. O jornalista Ricardo Brito Reis avançou, na sua conta do Twitter, ainda que os Boston Celtics foram outra das equipas a participar das entrevistas com o jogador.

Das conversas que foi tendo ao longo dos dias, Neemias divulgou alguns dos pedidos que recebeu da parte das equipas: “Jogar forte no lado defensivo, tentar acertar o máximo de lançamentos na área pintada, ressaltar e finalizar junto ao cesto”, disse ao KSL Sports.

O sucesso no combine deixou em aberto a possibilidade de Neemias ser selecionado na primeira ronda, ao contrário da maioria das previsões publicadas até aqui que o colocavam na segunda metade da segunda ronda. A decisão final será tomada no dia 29 de julho.