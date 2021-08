Reunião de estrelas em Los Angeles: Russell Westbrook, Carmelo Anthony e Dwight Howard reforçam os Lakers

No dia do draft da NBA de 2021, enquanto todas as atenções estavam viradas para aqueles que viriam a ser os novos rookies da liga, houve um clube que optou por alterar o plano e focar num dos veteranos.

Os Los Angeles Lakers ficaram sem qualquer escolha, uma vez que esse era um dos elementos do negócio pelo jogador, então aproveitaram a noite para anunciar Russell Westbrook, que atuava nos Washington Wizards.

Para o negócio acontecer, foi necessário a equipa de Los Angeles trocar Kyle Kuzma, Montrezl Harrell e Kentavious Caldwell-Pope, além da escolha número 22 que tinham no draft.

Westbrook, que chegou à liga em 2008, terminou a temporada com uma média de 22,2 pontos, 11,7 assistências e 11,5 ressaltos. O jogador tem atualmente 32 anos e foi eleito o mais valioso da liga (MVP) na época 2016/17.

Mas os Lakers não ficaram por aqui e, na passada terça-feira, foi a vez de Carmelo Anthony e Dwight Howard anunciarem as suas mudanças para a Califórnia.

Esta será a primeira vez que LeBron James e Anthony serão colegas de equipas, depois de terem marcado presença no draft do mesmo ano, em 2003, no qual foram dos mais elogiados.

Por outro lado, a mudança marca o regresso da dupla com Westbrook. Os dois jogadores partilharam balneário nos Oklahoma City Thunder.

Anthony estava ao serviço dos Portland Trail Blazers desde 2019, onde, segundo o próprio, passou dois dos anos “mais importantes” da sua carreira.

“Obrigado Portland por me deixarem amar o basquetebol de novo. Obrigado por me acolherem na vossa comunidade, e por me apoiarem tanto no campo como na vossa cidade. Estes dois anos foram alguns dos mais importantes da minha carreira, e por isso estarei eternamente grato”, lê-se nas redes sociais do jogador.

Para Howard trata-se de um regresso. De novo.

O oito vezes all-star está de regresso aos Lakers pela terceira vez na sua carreira. Na última temporada representou os Philadelphia 76ers onde, após 69 jogos, terminou com uma média de 7.0 pontos por jogo.

Westbrook, Anthony e Howard juntam-se a LeBron James e Anthony Davis nesta que é a tentativa dos Lakers de devolverem a “dream team” ao Staples Center.