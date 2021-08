Neemias Queta foi um dos mais utilizados no último jogos dos Kings: “Ele faz muitas perguntas, quer aprender. É um trabalhador árduo”

A Summer League continua em Las Vegas e, na madrugada desta quarta-feira, Neemias Queta e os Sacramento Kings voltaram a entrar na quadra, desta vez contra os Washington Wizards.

Depois da vitória frente aos Charlotte Hornets, os Kings voltaram a vencer, por 89-75. Queta contribuiu para o resultado final com seis pontos, mas o melhor marcador da equipa foi Louis King (16 pontos).

O português foi um dos jogadores que mais tempo esteve em jogo. Durante os 21.27 minutos, conseguiu ainda contribuir com seis ressaltos, uma assistência, um roubo de bola e um desarme de lançamento.

Queta continua a dar nas vistas e a roubar elogios por parte da imprensa norte-americana e dos elementos da equipa técnica dos Kings.

Bobby Jackson, que assumiu o comando técnico dos Kings durante a Summer League, menciona o esforço que o jogador terá que fazer para compreender a linguagem e o jogo, visto que é diferente do campeonato universitário, mas, em declarações à "NBC", garantiu: "Ele faz muitas perguntas. Compreende. Quer aprender. É um trabalhador árduo”.

O treinador, responsável também pelos Stockton Kings da G League, acrescentou ainda que Queta tem sido “tremendo” e que o que lhe tem pedido na Summer League, principalmente a nível defensivo, é o mesmo que espera dele na G League ao longo da época.

“Sinto que é natural, tenho sido [vocal] em praticamente todas as equipas da qual fiz parte, tenho sido um dos mais vocais”, afirmou Queta à mesma publicação. “Como âncora defensiva, tenho de me certificar de que estou no sítio certo. Tenho de me certificar que digo às pessoas onde estar quando vejo alguma coisa”, concluiu.

Os Sacramento Kings jogam de novo para a Summer League no próximo dia 14, sábado, às 2h em Portugal. Pela frente terão os Memphis Grizzlies.