Eis os finalistas da Summer League: Sacramento Kings defrontam os Boston Celtics

No último jogo dos Sacramento Kings antes da final, Neemias Queta passou mais despercebido do que nos jogos anteriores. Ao longo dos quase 15 minutos que esteve na quadra, contribuiu com um ponto para o resultado final, três ressaltos e um roubo de bola. Ainda assim, os Kings venceram por 86-70, frente aos Dallas Mavericks, e continuam imbatíveis na Summer League (4-0).

Terminado o jogo, foi necessário esperar pelos restantes encontros da última jornada para se saber que equipas estariam a disputar a final. Feitas as contas finais, quatro equipas conseguiram terminar os quatro jogos sem derrotas, sendo que a decisão acabou por ser baseada na diferença de pontos.

Assim sendo, os Sacramento Kings e os Boston Celtics são os clubes finalistas.

Payton Pritchard, do lado dos Celtics, e Davion Mitchell, dos Kings, são os protagonistas do frente-a-frente mais antecipado pela imprensa norte-americana. Ainda assim, há um outro que chama mais à atenção deste lado do Atlântico.

Num duelo em português, de um lado estará Neemias Queta e do outro o poste angolano Bruno Fernando.

Os dois clubes entram em campo na próxima quarta-feira, às 2h em Portugal. Antes disso realizam-se ainda mais seis jogos, entre as restantes equipas do torneio.