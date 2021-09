Neemias Queta vai fazer o training camp de pré-época com a equipa principal dos Sacramento Kings

Neemias Queta vai fazer parte do plantel da equipa principal dos Sacramento Kings para um estágio de pré-época. O português, primeiro a chegar à NBA, é um de dois jogadores selecionados com um two-way contract — para ficar ligado à principal liga norte-americana e, também, à G League, destinada ao desenvolvimento de jogadores.

Ao todo, serão 20 atletas presentes no training camp, sendo que 15 já têm um contrato garantido com os Sacramento Kings. Estar entre este lote de jogadores garante a Neemias a possibilidade de competir nos quatro encontros de pré-época do clube, contra os Phoenix Suns (4 de outubro), os LA Clippers (6 de outubro), os Portland Trailblazers (11 de outubro) e os LA Lakers (14 de outubro).

O poste português, de 2,11 metros de altura, vai poder treinar com os principais nomes dos Sacramento Kings, se bem que a presença neste estágio nada lhe garante em termos de primeira equipa quando arrancar a época regular da NBA, a 19 de outubro.