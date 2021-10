Dizem que Kyrie Irving quer ser “uma voz para os sem voz”, mas o que diz ele? “Se isto significa que vou ser demonizado, esse é o meu papel”

"Vocês pensam mesmo que quero desistir do meu sonho de ir atrás de uma liga? Acham que quero desistir do meu trabalho? Pensam que quero ficar sentado em caso e não fazer as coisas com os meus companheiros de equipa com quem aprendi e cresci?"

Foi a primeira vez que Kyrie Irving se pronunciou sobre o muito que se tem escrito e dito da decisão que tomou. Um dos melhores jogadores da NBA optou por não se vacinar contra a covid-19, postura que, jogando ele nos Brooklyn Nets, equipa nova-iorquina, o impede de competir na mais mediática, seguida e milionária liga de basquetebol.

O estado de Nova Iorque obriga qualquer atleta a ter a vacinação completa e Kyrie Irving não tem, sequer, treinado com os Nets. Mas, na terça-feira, um tribunal declarou que o pavilhão usado pelo clube é um espaço privado e, portanto, o jogador poderá regressar aos treinos, talvez já na próxima semana.

Perante a sua recusa em ser vacinado, o sete vezes escolhido para a equipa All-Star da NBA apenas poderia participar em certos jogos fora de casa, consoante as restrições impostas por cada estado do país. Não podendo jogar as partidas em casa, a liga já informou não será pago por essas partidas e ficará sem cerca de 35 milhões de dólares relativos ao seu contrato.

Na quarta-feira, o base de 29 anos recorreu ao Instagram para garantir que não está a desistir do que seja. "Estou a fazer o melhor para mim. Conheço as consequências e se isto significa que serei julgado e demonizado, é o que é, é o papel que irei desempenhar", disse, garantindo que este não será o seu fim na NBA: "Não, não me vou retirar. Não vou sair do jogo desta forma. Ainda há tanto trabalho a ser feito".

Antes de Kyrie Irving se pronunciar, contudo, o "The Athletic", citando várias fontes próximas do jogador, avançou que o americano não é anti-vacinas nem negacionista, mas sim alguém preocupado com as vidas das pessoas que estão a ser afetadas por um suposto controlo da sociedade pela obrigação de vacinação. "Kyrie quer ser uma voz para os sem voz", explicou uma dessas pessoas.

Na NBA, perto de 96% dos jogadores já terão a vacinação completa, apurou o mesmo site americano. Kyrie Irving estará a lutar para que a escolha de vacinação seja voluntária e não condicionada. "Tomou a sua decisão pessoal e respeitamos o seu direito individual de escolha. Mas, atualmente, a sua escolha restringe a capacidade de ser um membro a tempo inteiro da equipa. Não vamos permitir a qualquer membro da equipa que participe só em part-time", explicou Sean Marks, o general manager dos Brooklyn Nets.