Em casa de Durant, foi Curry quem terminou o jogo ao som dos cânticos que aclamam o melhor: “MVP! MVP!”

Dos jogos da NBA disputados na madrugada desta quarta-feira, houve um que atraiu todas as atenções. Os Brooklyn Nets receberam os Golden State Warriors no Barclays Center, colocando frente a frente os dois nomes mais ouvidos quando o tema é o MVP (jogador mais valioso) da atual temporada.

O jogo foi na casa de Kevin Durant, mas a noite foi do outro candidato ao prémio. Porque, se houvesse dúvidas, o nome ecoado nos gritos da arena pertencia a Stephen Curry, saído da quadra ao som dos cânticos: “MVP! MVP”.

Curry terminou o jogo com 37 pontos, enquanto Durant assinou a pior exibição da época a nível individual. Com 19 pontos marcados, este foi o primeiro jogo na atual temporada que não chegou aos 20. No final, o placard assinalava 99-117, ditando a derrota da equipa da casa.

Ainda assim, Durant continua com uma média de pontos por jogo superior à do antigo colega de equipa — antes de chegar aos Brooklyn Nets, foi bicampeão da NBA com os Golden State Warrios, em 2017 e 2018. São 28.9, contra 28.7 de Curry.

"Não são os play-off, mas há uma intensidade que tem que se ter para vencer uma equipa como aquela", garantiu Curry, aos jornalistas.

Do lado dos Warriors brilhou também Andrew Wiggins, ao adicionar 19 pontos às contas finais, e Draymond Green, que arrancou elogios do seu treinador pelo trabalho defensivo. "Não se pode fazer um trabalho melhor defensivamente do que o que Draymond fez esta noite", afirmou Steve Kerr, no final da partida.

Para os Nets, foi James Harden quem deu nas vistas, principalmente na primeira parte. O jogador marcou 24 pontos.

Durant mostrou-se consciente do que poderia ter feito melhor e deixou elogios aos defesas da equipa adversária. “Ver corpos a toda a hora quando eu tinha a bola, é isso que as grandes defesas fazem”, afirmou. O jogador gostaria de retirar alguns dos lançamentos que fez, visto que se apressou quando a diferença de pontos começou a aumentar. “Estou a tentar recuperar tão depressa que acabo por fazer lançamentos maus e apressados”, lembrou.

Para Steve Nash, treinador dos Nets, a sua equipa não está ainda na mesma categoria que equipas como os Warriors, Miami Heat, Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, sendo que todas conseguiram vencer contra os Nets.

“Não acho que estejamos ainda nessa categoria. Temos muito trabalho a fazer. Estamos a tentar melhorar como grupo e esperamos encontrar uma forma de superar algumas das nossas dificuldades até ao final do ano”, afirmou Nash.