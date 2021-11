Há problemas nos Kings, equipa que escolheu Neemias: Tristan Thompson garante que “ninguém deveria precisar de um treinador” como inspiração

Os Sacramento Kings vivem uma época de incertezas. Na 11.º posição da tabela classificativa, a equipa do português Neemias Queta, que ainda não participou de nenhuma das partidas, venceu seis e perdeu nove dos 15 jogos realizados. Esta situação acabou por deixar em risco o cargo do treinador Luke Walton, que, na madrugada desta quinta-feira, voltou a ver a sua equipa perder.

"Vai ser um longo voo de regresso a casa, há muito para pensar e reavaliar”, afirmou Walton no final do encontro com os Minnesota Timberwolves.

Os Kings perderam por 107-97, num jogo onde De’Aaron Fox liderou a equipa com 28 pontos marcados. Do lado dos Timberwolves os melhores marcadores foram Anthony Edwards, que somou 26 pontos, Karl-Anthony Towns, com 22, e D’Angelo Russell, com 17.

No final da partida esperavam os jogadores as mesmas questões que têm surgido regularmente nos últimos tempos, como o futuro do treinador ou sobre quem recai a responsabilidade dos maus resultados.

Tristan Thompson teve resposta. E não deixou nada por dizer.

"Nenhum homem neste mundo deve contar com outro homem para o inspirar", disse Thompson após ser questionado sobre se faltava inspiração à equipa. "Podem escrever isso com letras maiúsculas. Para mim, pessoalmente, [acho que] nunca ninguém deveria precisar de um treinador para o inspirar. Se não se inspiraram durante um jogo, então não devem estar no campo”.

O jogador foi mais longe e garantiu que fala pela equipa toda quando diz que ninguém precisa de um treinador para os inspirar, afastando a teoria de que o problema está na equipa técnica, até porque sabe que “[os jogadores] querem ganhar, portanto não se trata de o treinador Walton os inspirar”.

Os Kings vão agora ter uma série de jogos em casa, sendo que o primeiro está marcado para o próximo sábado, frente aos Toronto Raptors. Queta ainda não se estreou pela equipa desde que a época começou e continua a jogar ao serviço dos Stockton Kings, da G League.